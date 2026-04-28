Новости Софт 28.04.2026

Microsoft рассказала не все: есть еще 4 улучшенных функции Windows 11

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Microsoft недавно выпустила сборник 26300.8289 для Windows 11 в новом канале Experimental, и вместе с переработкой настроек Windows Update и другими изменениями компания также незаметно добавила ряд дополнительных улучшений, включая утечки нескольких новых функций.


В частности, как заметил @PhantomOfEarth, последний предыдущий сборник незаметно представляет редизайн диалогового окна «Выполнить» (Run), а настройки Хранилища получили новый элемент управления для переключения единиц измерения при изменении размера тома.

Кроме того, в недрах операционной системы оказалось, что компания уже интегрирует ранний предварительный просмотр новой Панели задач с поддержкой перемещения и новую анимацию фрагментирования при входе в систему, которые в настоящее время недоступны для участников программы Insider.

Диалоговое окно «Выполнить» с новым современным интерфейсом

Ни для кого не секрет, что Microsoft работает над модернизацией диалогового окна «Выполнить» с новым интерфейсом. Однако новый дизайн уже доступен в канале Experimental без необходимости включать соответствующую настройку в операционной системе.


Изображение: Windows Central

Новое окно «Выполнить» — это самое значительное обновление этой функции за последние тридцать лет. Новый дизайн сочетает принципы Fluent Design в Windows 11 со скругленными углами, полупрозрачными элементами, обновленными отступами и поддержкой светлой и темной цветовых схем.

Кроме того, новое окно «Выполнить» имеет значительно больший размер — более широкое текстовое поле и более аккуратные отступы. При вводе текста в поле будут отображаться последние команды, а интерфейс будет подсказывать соответствующие программы и пути.

Изображение: Windows Central

Важно отметить, что Microsoft сделает этот новый интерфейс необязательным — его нужно будет включать вручную через Настройки > Система > Дополнительно, с помощью переключателя «Диалоговое окно «Выполнить»».

Новая опция единиц измерения в настройках Хранилища

Microsoft также внесла небольшое изменение в настройки Хранилища. Начиная со сборника 26300.8289, в разделе Настройки > Хранилище > Диски и тома, на странице свойств конкретного тома, опция «Изменить размер» включает настройку для переключения единицы измерения с МБ (мегабайт) на ГБ (гигабайты), что упрощает изменение размера тома.

Спецпроекты
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
Image: Windows Central

Редизайн анимации фрагментирования при входе в систему

В новейшем предыдущем сборнике компания также заменяет анимацию точечных фрагментов при входе, выходе, выключении и перезагрузке на новую анимацию сплошного вращения — похожую на ту, что отображается при загрузке.

Изображение: Windows Central

Пользователь PhantomOfEarth опубликовал это изменение в X, и Маркус Эш, руководитель направления дизайна и исследований для Windows и устройств в Microsoft, ответил:

«Вы увидите большую согласованность в большинстве сценариев использования с вращающимися точками».

Панель задач с возможностью перемещения с помощью панели задач

В рамках более масштабных усилий по усовершенствованию операционной системы путем устранение проблем, на которые указывали пользователи, Microsoft работает над переработанной Панелью задач, которая возвращает давно запрашиваемые функции — в частности, возможность разместить ее в верхней части экрана.

Изображение: Windows Central

Хотя ранее эта функция была известна только по изображениям из внутренних сборников, сборник Windows 11 26300.8289 вводит первую (почти) функциональную интеграцию обновленной Панели задач.

«Открытие подвижной панели задач особенно примечательно, поскольку оно отвечает на давний запрос сообщества. Поскольку эти сборники являются очень экспериментальными, функции могут еще измениться или так и не выйти в общий доступ», — пишут The WinCentral.

В этой ранней реализации в контекстном меню Панели задач появляются новые опции, позволяющие переместить ее в верхнюю часть экрана или к одной из сторон. Однако текущая интеграция остается очень нестабильнойи попытка закрепить Панель задач сбоку экрана не работает.

Также обратите внимание: опции контекстного меню предназначены исключительно для отладки. В финальной версии настройки будут размещены на странице «Панель задач».


Что дальше?

Этот сборник дает четкое представление о том, куда компания движется с Windows 11, даже если многие важнейшие улучшения еще находятся на ранних стадиях.

Переработанное диалоговое окно «Выполнить» и обновленные элементы управления Хранилищем свидетельствуют о стабильном прогрессе в улучшении давно существующих частей операционной системы. Эти изменения ориентированы на удобство использования и качество исполнения, демонстрируя, что Microsoft уделяет внимание повседневным взаимодействиям.

«Microsoft также выпускает сборник Windows 11 Insider Preview (26220.8283) для канала Beta с аналогичными изменениями и исправлениями, доступными в Experimental. Хотя эти изменения разрабатываются для версии 26H2, операционная система может пока отображать версию 25H2 в Настройках — Microsoft обновит номер версии ближе к официальному релизу», — говорят Pureinfotech.

В то же время ранняя поддержка перемещения Панели задач особенно заслуживает внимания. Даже в текущем состоянии она подтверждаетчто технологический гигант активно работает над одной из самых желанных функций с момента выхода Windows 11.

Хотя некоторые из этих дополнений до сих пор недоступны для обычных пользователей, их присутствие в канале Experimental намекает на то, что компания движется вперед с более широким набором улучшений — пока в фоновом режиме. Є ранние признаки того, что Windows 11 меняется в ответ на реальные отзывы пользователей, но картина еще далека от завершения.


Источник: Windows Central

