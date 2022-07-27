Фонд «Повернись живим» приобрел для ВСУ сразу три ударных беспилотника «Байрактар», вспомогательное оборудование и боеприпасы. Сумма сделки — 16,5 млн долларов

Фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» реализовал свой самый масштабный проект — приобрел для ВСУ беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов (607 937 716 гривен). Это впервые в истории Украины волонтерская организация снабдила военных подобным типом техники.

Это и тот самый крупный в истории украинской благотворительности проект, который председатель Фонда Тарас Чмут и начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов тизерили накануне.

❗️Фонд «Повернись живим» реалізував свій наймасштабніший проєкт. З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450$. pic.twitter.com/41PedZXhVt — Повернись живим (@BackAndAlive) July 26, 2022

Речь о полноценной автономной системе. В состав комплекса входят:

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система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания «свой-чужой»;

3 ударных БПЛА;

несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов.

В МОУ сообщили, что эта закупка значительно усилит мощность украинских вооруженных сил — прежде всего, подразделений разведки и поддержку действий подразделений специального назначения.

«Фонду «Вернись живым» впервые в истории реализовал проект закупки ударного беспилотного комплекса в составе трех самолетов, средств поражения, наземных станций и всего необходимого оборудования. Впервые в истории Украины волонтерская организация снабдила военных подобным типом техники»

Ранее Фонд «Вернись живым» первым получил разрешение покупать за границей товары военного назначения (этот статус позволяет ему без посредников покупать у производителей нужные товары). Волонтеры сконцентрируются именно на летальном вооружении и планируют и дальше с поддержкой неравнодушных благотворителей помогать вооружать украинских военных.

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Накануне поляки собрали на БПЛА Bayraktar TB2 для Украины еще раньше это сделали литовцы. В мае они за трое суток собрали пять миллионов евро на Bayraktar TB2 для Украины, а затем министр обороны Турции сообщил, что БПЛА передадут бесплатно, а на собранные средства закупят боеприпасы для беспилотника и другую помощь. В начале июля литовский Bayraktar «Vanagas» прибыл в Украину и с тех пор успешно уничтожает российских кафиров на передовой. С тех пор к флешмобу «Купи украинцам Bayraktar TB2» присоединилась также Канада — организаторы сбора общественная организация UHelpUkraine хотят передать приобретенный беспилотник ко Дню Независимости (24 августа). Во второй половине августа ожидаются еще три «Народных Байрактара», которые турецкий производитель Baykar Makina согласился подарить украинскому народу.

В конце июня Минобороны сообщало, что получило около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовало еще десятки бортов. В ближайшее время Кабмин направит в ВРУ законопроект о ратификации соглашения с Турцией, что позволит производить «Байрактары» в Украине. В то же время в Baykar Makina публично заявили, что никогда не продавали беспилотники Bayraktar в россию и не планируют делать этого и впредь.