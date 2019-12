Концепция изменилась: Электромобиль Mercedes EQA будет не хэтчбеком, а электрической версией кроссовера GLA, который дополнит линейку EQB и EQC

Еще в 2017 году немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил концепт электромобиля Mercedes EQA. Сегодня компания объявила, что серийная версия модели будет представлена уже в 2020 году, при этом ее формат радикально поменяется — если первый концепт был выполнен в формфакторе аэродинамичного хэтчбека, то новая версия представляет собой… кроссовер.

Представители компании рассказали, что новый Mercedes EQA будет представлять собой электрическую версию ДВС-кроссовера Mercedes GLA.

Meet the #EQA: the #electric brother of the #GLA combines off-road features and the latest assistance systems with local #emissionfree driving pleasure, high efficiency and convenient charging management. It will be presented in 2020. https://t.co/qKzdLAa7Ou#switchtoEQ pic.twitter.com/ZTiP83cIlt

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) December 17, 2019