Концепция изменилась: Электромобиль Mercedes EQA будет не хэтчбеком, а электрической версией кроссовера GLA, который дополнит линейку EQB и EQC





Еще в 2017 году немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил концепт электромобиля Mercedes EQA. Сегодня компания объявила, что серийная версия модели будет представлена уже в 2020 году, при этом ее формат радикально поменяется — если первый концепт был выполнен в формфакторе аэродинамичного хэтчбека, то новая версия представляет собой… кроссовер.

Представители компании рассказали, что новый Mercedes EQA будет представлять собой электрическую версию ДВС-кроссовера Mercedes GLA.

Meet the #EQA: the #electric brother of the #GLA combines off-road features and the latest assistance systems with local #emissionfree driving pleasure, high efficiency and convenient charging management. It will be presented in 2020. https://t.co/qKzdLAa7Ou#switchtoEQ pic.twitter.com/ZTiP83cIlt — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) December 17, 2019

Решение выглядит и странным и логичным одновременно. Странным потому, что средства на разработку первого EQA уже потрачены, его успели показать на выставках и даже объявить о подготовке к производству на модернизированной фабрике во Франции. Впрочем, нельзя исключать что этот компактный городской электромобиль все же выйдет на рынок, просто под другим обозначением.

Концепт Mercedes EQA 2017 года

Логичным это решение является в свете того, что крупный кроссовер Mercedes EQC уже серийно выпускается, а среднеразмерный кроссовер Mercedes EQB (кстати, это тоже электрическая версия ДВС-кроссовера Mercedes GLB) выйдет на рынок в ближайшие годы. Соответственно, компактный и более доступный Mercedes EQA просто дополнит линейку чрезвычайно популярных у потребителей кроссоверов.

Mercedes-Benz EQC

Выбор в салоне будет происходить по простой схеме: EQA, EQB или EQC — в зависимости от того, сколько нужно пространства, запаса хода и на что хватает средств. Напомним, что стоимость серийного электрокроссовера Mercedes-Benz EQC с запасом хода 450 км стартует с отметки €71 тыс. ($67,9 тыс. в США), а младшие EQA и EQB наверняка будут дешевле.

Источник: Mercedes-Benz