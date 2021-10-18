Foxconn представил три электрических концепта Foxtron: седан Model E, кроссовер Model C и автобус Model T

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Как и было обещано ранее, тайваньский производитель электроники Foxconn представил сразу три электрических концепта в рамках мероприятия Hon Hai Tech Day 2021 (HHTD21). Новинками стали седан Foxtron Model E, кроссовер Foxtron Model C и автобус Foxtron Model T (серийные модели на их основе наверняка получат другие названия).

Все три модели разрабатывались совместно с локальным автопроизводителем Yulon Motor, который выпускает собственные автомобили под брендом Luxgen, а также собирает автомобили Nissan и Mitsubishi для тайваньского рынка. Пара электромобилей и электробус основаны на фирменной аппаратно-программной платформе MIH (Mobility In Harmony), которая позволяет собирать электрические средства передвижения практически любого формата.

По словам представителей компании, электробус Foxtron Model T способен передвигаться со скоростью до 120 км/ч на расстояние до 400 км (от полного заряда батарей). Данная модель выйдет на рынок уже в следующем году.

В свою очередь электрокроссовер Foxtron Model C поступит в продажу на рынке Тайваня годом позже, в 2023 году, по цене менее $35,700. Модель набирает первые 100 км/ч всего за 3,8 секунды и способна проехать от полного заряда батарей 700 км.

Седан Foxtron Model E ориентирован на люкс-сегмент, поэтому для создания дизайна привлекались специалисты итальянской дизайн-студии Pininfarina. Модель получила мощность 750 л.с., время разгона до 100 км/ч всего 2,8 секунды, а также запас хода 750 км. О сроках релиза и ценнике этого электромобиля во время анонса не рассказали.





Напомним, что недавно тайваньская компания Foxconn приобрела часть фабрики GM Lordstown Assembly в Огайо (США), которую в свою очередь американская Lordstown Motors в 2019 году выкупила у General Motors за $20 млн. Представители Foxconn ранее заявляли, что планируют запустить сборку электромобилей уже в 2023 году в Таиланде и США.

Источник: Engadget, Foxconn