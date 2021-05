Электромобиль Fisker Project PEAR начнут собирать в США в конце 2023 года, его стоимость составит менее $30 тыс. (без учета льгот)

Компания Fisker объявила, что совместная с Foxconn разработка в виде электромобиля Project PEAR поступит на рынок по цене менее $30,000, причем речь идет о сумме без учета льгот и субсидий. Серийное производство модели запустят сначала в США (это произойдет в четвертом квартале 2023 года), но партнеры намерены запустить еще несколько сборочных предприятий в различных уголках мира, поближе к целевым рынкам, которые доведут суммарный годовой объем производства до отметки 250 тыс. экземпляров. Так как модель будет глобальной, продажи будут осуществляться в США, Канаде, Европе, Китае, Индии и других странах мира.

Хенрик Фискер заявил, что уже разработал и утвердил с партнерами финальный дизайн электромобиля Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution), но нам пока показали только короткий ролик с набросками:

The DEAL! Signed and sealed! The design is going to be freaking amazing! #Fisker #Love #EVs #ESG #freaking #innovation pic.twitter.com/TGjCCx8Utz

— Henrik Fisker (@henrikfisker) May 13, 2021