Электромобиль Fisker Project PEAR начнут собирать в США в конце 2023 года, его стоимость составит менее $30 тыс. (без учета льгот)





Компания Fisker объявила, что совместная с Foxconn разработка в виде электромобиля Project PEAR поступит на рынок по цене менее $30,000, причем речь идет о сумме без учета льгот и субсидий. Серийное производство модели запустят сначала в США (это произойдет в четвертом квартале 2023 года), но партнеры намерены запустить еще несколько сборочных предприятий в различных уголках мира, поближе к целевым рынкам, которые доведут суммарный годовой объем производства до отметки 250 тыс. экземпляров. Так как модель будет глобальной, продажи будут осуществляться в США, Канаде, Европе, Китае, Индии и других странах мира.

Хенрик Фискер заявил, что уже разработал и утвердил с партнерами финальный дизайн электромобиля Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution), но нам пока показали только короткий ролик с набросками:

Электромобиль будет построен на новой платформе FP28, отличающейся минимальным весом. Разработчики обещают впечатляющий дизайн и длинный перечень инноваций, которые переосмыслят само понятие «автомобиль». В частности, предполагается реализовать новые пропорции корпуса (скорее всего нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером), продвинутую функциональность салона, а также продвинутый пользовательский интерфейс. Кстати, создавать интерфейс Fisker будет совместно с Sharp — соответствующая договоренность уже подписана.

Отметим, что Хенрик Фискер по-прежнему рассчитывает начать выпускать свой первый электрокроссовер Fisker Ocean в 4 квартале 2022 года (компания уже собрала 12 тыс. предзаказов).

Напомним, что Foxconn анонсировал интерес к созданию электромобилей еще год назад, причем в качестве партнера в тот момент озвучивался концерн Fiat Chrysler Automobiles. В свою очередь Fisker собирался к 2025 году выпустить сразу четыре электромобиля: кроссовер Ocean, седан EMotion, пикап Alaska и пока безымянный кросс-купе.

Источник: Fisker