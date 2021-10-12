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Еще в прошлом году компания Foxconn, известная широкой публике как сборщик смартфонов Apple iPhone, объявила о желании выпускать электромобили. С тех пор компания договорилась о партнерстве с автопроизводителями Fiat Chrysler и Fisker, а 18 октября 2021 ожидается официальная презентация, на которой представят первые модели производителя. Одна из новинок уже попала в поле зрения фотошпионов, которые сделали первые «живые» изображения электромобиля Foxtron.

Электромобиль Foxtron выглядит как нечто среднее между кроссовером и хэтчбеком и напоминает пару корейских моделей KIA EV6 / Hyundai Ioniq 5. Интересно, что во время презентации обещают анонсировать сразу три новых электромобиля.

По понятными причинами о технических характеристиках модели из данной утечки узнать невозможно, однако если изучить сайт компании Foxtron, то можно найти типовые характеристики тестовой модели EVkit. Переднеприводный электромобиль оснащается электродвигателем с мощностью 130 кВт и крутящим моментом 250 Нм. Батарея емкостью 50 кВтч обеспечивает запас хода 360 км и способность заряжаться с 20% до 80% емкости менее, чем за час.

Отметим, что недавно тайваньская компания Foxconn приобрела часть фабрики GM Lordstown Assembly в Огайо (США), которую в свою очередь американская Lordstown Motors в 2019 году выкупила у General Mototrs за $20 млн.

Ранее Foxconn заявил, что планирует запустить сборку электромобилей уже в 2023 году в Таиланде и США (скорее всего на мощностях Lordstown Assembly).

Источник: Electrek