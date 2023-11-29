Foxtrot и другие украинские ритейлеры используют аудиокниги для занижения налогов при розничных продажах техники

В последние недели некоторые сети и магазины электроники резко увеличили продажи электронных книг и аудиокниг. Но это происходит не из-за внезапного увлечения украинцев чтением или прослушиванием различных произведений. Дело в том, что торговые сети нашли новый способ уменьшения своих налоговых обязательств.

Некоторые покупатели с удивлением узнают, что вместе с новым телевизором или пылесосом они приобрели недешевую аудиокнигу, которую не заказывали. Хотя стоимость покупки от этого не изменилась. Просто цена телевизора в чеке снизилась на стоимость аудиокниги. Так что для конечного потребителя ничего не изменилось. Но такие манипуляции изменяют сумму НДС, которую должны платить торговые сети. Фактически продажа товара производится по заниженной стоимости, а значит, бюджет не получает полную сумму НДС.

Изменения в законодательстве от мая 2022 освободили от уплаты НДС операции по продаже украинских книг (в том числе электронных) и аудиокниг (озвученные на украинском языке). Следовательно, заменив часть стоимости пылесоса или телевизора на стоимость аудио книги, магазин получает от покупателя ту же сумму денег, но уменьшает обязательство по уплате НДС.

Реакция властей

По данным народного депутата Ярослава Железняка, такие манипуляции с чеками наблюдаются в сетях «Фокстрот», COMFY, «Алло». При этом в некоторых случаях магазины вообще не предупреждают покупателей об акции и изменяют стоимость товара без их согласия.

В налоговой говорят, что один только «Фокстрот» за 15 дней ноября продал клиентам более 9 тыс. комплектов аудиокниг. За месяц до этого «Фокстрот» вообще не продавал эти товары. Общая сумма продаж аудиокниг «Фокстротом» составила 16,5 млн грн. Таким образом, компания могла уменьшить свои налоговые обязательства по НДС на сумму около 2,75 млн грн, заменив аудиокнигами часть стоимости товаров, на которые начисляется НДС по стандартной ставке 20%. Другие сети стали использовать такие «акции» значительно раньше, так что общие объемы занижения налоговых обязательств могут быть значительно больше.

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«Мы голосовали за этот законопроект точно не для того, чтобы это потом использовали для уклонения от налогообложения. Если информация об этих схемах подтвердится, то я лично обращусь в налоговую и БЭБ, чтобы все нарушители закона получили «достойную награду» в виде доплаты налогов и уплаты штрафов, а также статью 212 Уголовного кодекса (уклонение от налогообложения)», – заявил Ярослав Железняк, один из авторов законопроекта по введению льгот на украинские аудиокниги.

Государственная налоговая служба уже приступила к проверке издательской деятельности крупных магазинов бытовой техники. Предварительно налоговики обнаружили, что подобная деятельность магазинов может нести риски посредством неуплаты налогов в бюджет.

Что говорят магазины

В COMFY заявляют, что продавать бумажные книги начали еще в 2020 году в рамках постоянного расширения ассортимента товаров. Теперь клиентам также доступны электронные книги, которые можно загрузить с информационных баз компании.

«Фокстрот» не отреагировал на запрос.

Вместе с тем «Фокстрот» указывает, что клиенты могут вернуть приобретенный товар «в течение 14 дней с момента покупки, если товар не был в использовании». При этом аудиокнига возвращается вместе с товаром.

В COMFY говорят, что возврат товара происходит «в соответствии с нормами действующего законодательства», не уточняя об особенностях возврата аудиокниг.

Источник: ЭП