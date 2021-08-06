Fozzy Group почала клієнтське тестування штучного інтелекту Kissa AI, який здатен обслуговувати покупців на касі без допомоги людини





Центр штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group почав навчання штучного інтелекту Kissa AI в умовах реального життя. Наразі Kissa AI — одна з перших у світі розумних екосистем, яка здатна обслуговувати гостей на касі без допомоги людини. Процес від сканування до виставлення рахунку займає 4 секунди, що майже у 10 разів швидше, ніж робота класичної каси.

Архітектура екосистеми штучного інтелекту на цьому етапі розвитку складається зі згорткової нейромережі та системи сенсорів. У фізичному вимірі – це «портал» з трьома камерами, вагами, світловими індикаторами, екраном, сканером і платіжним терміналом. З технологією комп’ютерного зору Kissa AI розпізнає страви та формує чек для гостя. Сенсори в екосистемі, застосовуючи візуальні та голосові команди й фідбек, допомагають людині зрозуміти штучний інтелект. Поточна «оболонка-портал» Kissa AI є прототипом і встановлена у «Кантін» БЦ Silver Breeze.

Увесь шлях гостя з Kissa AI виглядає таким чином:

Під час першої взаємодії гості проходять онбординг: на екрані з’являється анімація, яка демонструє функціонал. Невдовзі буде додано сонар, який допоможе визначати положення у просторі та рухи гостей, щоб підлаштовувати онбординг під їхню поведінку. Гості ставлять тацю з їжею і напоями у «портал» нейронної мережі. Кольорові світлові індикатори разом з інтерактивним екраном дають підказки про перебіг процесу: режим очікування і готовності, розпізнавання, оплата. Невдовзі буде додана можливість голосового спілкування з гостями. Гості сканують картку «Власний Рахунок». На етапі навчання Kissa AI обслуговує тільки учасників «Власного рахунку», щоб була можливість компенсувати помилки у розпізнаванні страв. Оплата відбувається автоматично, якщо у мобільному додатку «Сільпо» підключений MasterpassTM. Або ж потрібно сплатити безконтактно через платіжний термінал поруч.

«Під час розробки ми досліджували поведінку і рухи гостей, тому штучний інтелект максимально враховує ергономіку і людські фактори, – розповідає Андрій Янбухтін, керівник Центру інновацій і ШІ «Лабораторії Зі». – Завдяки цьому Kissa AI створює нову парадигму взаємодії для гостей: шлях гостя на касі фуд-корту залишається таким, як і на класичній касі, а інновації дарують нові враження, усі операції відбуваються безконтактно, і що найважливіше — інтуїтивно зрозуміло й фаново».

Перший етап розвитку штучного інтелекту почався у червні 2020 року, коли нейромережа почала навчатися на синтетичних даних. З липня 2021-го нейромережа самонавчається вже на живих даних, тобто використовуючи зображення страв усіх гостей «Кантін» з коригуваннями від дата-менеджера. У майбутньому «Лабораторія Зі» планує розвивати й еволюціонувати Kissa AI, щоб штучний інтелект вийшов за межі своєї поточної оболонки та міг автономно взаємодіяти з людьми.

Зазначимо, що нещодавно магазини Fozzy Group «Сільпо» і «Фора» почали інтегрували застосунок «Дія» у роботу кас, щоб покупці мали змогу підтверджувати вік за допомогою смартфона.

Джерело: Fozzy Group