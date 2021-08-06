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Fozzy Group почала клієнтське тестування штучного інтелекту Kissa AI, який здатен обслуговувати покупців на касі без допомоги людини

Fozzy Group почала клієнтське тестування штучного інтелекту Kissa AI, який здатен обслуговувати покупців на касі без допомоги людини

Fozzy Group почала клієнтське тестування штучного інтелекту Kissa AI, який здатен обслуговувати покупців на касі без допомоги людини


Центр штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group почав навчання штучного інтелекту Kissa AI в умовах реального життя. Наразі Kissa AI — одна з перших у світі розумних екосистем, яка здатна обслуговувати гостей на касі без допомоги людини. Процес від сканування до виставлення рахунку займає 4 секунди, що майже у 10 разів швидше, ніж робота класичної каси.

Архітектура екосистеми штучного інтелекту на цьому етапі розвитку складається зі згорткової нейромережі та системи сенсорів. У фізичному вимірі – це «портал» з трьома камерами, вагами, світловими індикаторами, екраном, сканером і платіжним терміналом. З технологією комп’ютерного зору Kissa AI розпізнає страви та формує чек для гостя. Сенсори в екосистемі, застосовуючи візуальні та голосові команди й фідбек, допомагають людині зрозуміти штучний інтелект. Поточна «оболонка-портал» Kissa AI є прототипом і встановлена у «Кантін» БЦ Silver Breeze.

Fozzy Group почала клієнтське тестування штучного інтелекту Kissa AI, який здатен обслуговувати покупців на касі без допомоги людини

Увесь шлях гостя з Kissa AI виглядає таким чином:

  1. Під час першої взаємодії гості проходять онбординг: на екрані з’являється анімація, яка демонструє функціонал. Невдовзі буде додано сонар, який допоможе визначати положення у просторі та рухи гостей, щоб підлаштовувати онбординг під їхню поведінку.
  2. Гості ставлять тацю з їжею і напоями у «портал» нейронної мережі. Кольорові світлові індикатори разом з інтерактивним екраном дають підказки про перебіг процесу: режим очікування і готовності, розпізнавання, оплата. Невдовзі буде додана можливість голосового спілкування з гостями.
  3. Гості сканують картку «Власний Рахунок». На етапі навчання Kissa AI обслуговує тільки учасників «Власного рахунку», щоб була можливість компенсувати помилки у розпізнаванні страв.
  4. Оплата відбувається автоматично, якщо у мобільному додатку «Сільпо» підключений MasterpassTM. Або ж потрібно сплатити безконтактно через платіжний термінал поруч.

«Під час розробки ми досліджували поведінку і рухи гостей, тому штучний інтелект максимально враховує ергономіку і людські фактори, – розповідає Андрій Янбухтін, керівник Центру інновацій і ШІ «Лабораторії Зі». – Завдяки цьому Kissa AI створює нову парадигму взаємодії для гостей: шлях гостя на касі фуд-корту залишається таким, як і на класичній касі, а інновації дарують нові враження, усі операції відбуваються безконтактно, і що найважливіше — інтуїтивно зрозуміло й фаново».

Перший етап розвитку штучного інтелекту почався у червні 2020 року, коли нейромережа почала навчатися на синтетичних даних. З липня 2021-го нейромережа самонавчається вже на живих даних, тобто використовуючи зображення страв усіх гостей «Кантін» з коригуваннями від дата-менеджера. У майбутньому «Лабораторія Зі» планує розвивати й еволюціонувати Kissa AI, щоб штучний інтелект вийшов за межі своєї поточної оболонки та міг автономно взаємодіяти з людьми.

Зазначимо, що нещодавно магазини Fozzy Group «Сільпо» і «Фора» почали інтегрували застосунок «Дія» у роботу кас, щоб покупці мали змогу підтверджувати вік за допомогою смартфона.

Джерело: Fozzy Group

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