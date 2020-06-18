Французы представили подключаемый гибрид DS 7 Crossback E-Tense 225 с мощностью 225 л.с., вмонтированным в коробку передач электродвигателем, рекуперацией и «электрическим» запасом хода 55 км

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Французский автопроизводитель DS Automobiles, входящий в состав PSA Peugeot Citroen, представил новый подзаряжаемый гибрид DS 7 Crossback E-Tense 225.

Ранее компания выпустила полноприводный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4, который оснащается сразу тремя двигателями: бензиновым турбомотором и двумя электромоторами суммарной мощностью 300 л.с. Модель располагает запасом хода исключительно от батарей на уровне 58 км (WLTP) и расходом топлива 1,4 л на 100 км.

В свою очередь DS 7 Crossback E-Tense 225 — это переденприводный подключаемый гибрид с мощностью 225 л.с. Новинка оснащена бензиновым двигателем с мощностью 180 л.с и крутящим моментом 300 Нм, а также электромотором мощностью 110 л.с, который вмонтирован непосредственно в 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач.

Начало движения всегда происходит только при помощи электромотора, при этом его мощности достаточно не только для старта и неторопливой езды, но также для достижения скорости 135 км/ч (и только затем в дело вступает бензиновый двигатель). Водитель может выбрать один из многочисленных режимов движения. К примеру, в гибридном режиме система управления позволяет гибко управлять двумя моторами и оптимизировать потребление энергии, снижая расход топлива и уровень выхлопных газов. А в спортивном режиме достигается максимальная отдача от двух моторов – суммарно 225 л.с. и 360 Нм.

Аккумуляторная батарея емкостью 13,2 кВтч расположена под полом, в днище кузова, и обеспечивает запас хода на электротяге до 55 км (WLTP) или даже до 72 км, если двигаться на низкой скорости. Нормативный расход топлива составляет 1,4-1,6 л на 100 км, а уровень выбросов углекислого газа CO2 равен лишь 31-36 г/км (WLTP, с учетом периодического включения бензинового двигателя). При постоянном движении с высокой скоростью, когда преимущественно работает бензиновый двигатель, нормативный расход топлива составляет 6,1-6,5 л на 100 км.

Во время замедлений и торможений тяговый аккумулятор может подзаряжаться при помощи системы рекуперации. Сохранение минимального неснижаемого резерва тягового аккумулятора позволяет подпитывать электромотор в случае необходимости (к примеру, при необходимости резкого обгона). Кроме того, бензиновый двигатель также можно использовать для подзарядки аккумулятора.

Также предусмотрена функция «E-SAVE», которая позволяет сохранить достаточное количество электроэнергии для преодоления последних 10-20 км пути только на электротяге (к примеру, в жилых кварталах с ограниченным доступом только для электромобилей). Гибрид поставляется с двумя зарядными кабелями: для ежедневной обычной зарядки либо для «ускоренной» зарядки с допустимой мощностью до 7,4 кВт (от зарядного устройства типа «Wallbox», которое позволяет зарядить аккумулятор с 0% до 100% всего за 1 час 45 минут).

Уже в стандартной комплектации новинка получает подвеску DS Active Scan Suspension — камера в верхней части лобового стекла, четыре датчика положения кузова и три акселерометра сообща анализируют тип дороги и условия движения (скорость езды, угол поворота рулевого колеса, процесс торможения). Компьютеризированная система управления получает данную информация, обрабатывает ее и отдает независимые команды на амортизатор каждого отдельного колеса. В итоге система позволяет сделать подвеску более жесткой или мягкой, подстраивая рабочие характеристики под тип дорожного покрытия.

Также модель располагает целым перечнем систем безопасности, включая DS Connected Pilot (полуавтономное движение второго уровня), DS Driver Attention Monitoring (мониторинг внимания водителя), DS Night Vision (система ночного виденья), DS Park Pilot (помощь при парковке), DS Active LED Vision (адаптивные светодиодные фары) и др.

Напомним, что на этой неделе Citroen показала первые официальные изображения электрического кросс-хэтчбека Citroen ë-C4, его официальная премьера состоится 30 июня.

Источник: DS Automobiles