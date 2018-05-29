Фронтальные панели новых смартфонов Google Pixel запечатлены на фото. Вырез вверху экрана будет только у старшей модели

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В сети появилась фотография, на которой якобы запечатлены стеклянные панели для смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, являющихся одними из самых ожидаемых новинок этого года.

Как видим, оба смартфона получат вытянутые дисплеи с соотношением сторон 18:9 или около того. Но если у младшей модели верхняя рамка будет самой обычной на всю ширину, то для старшей характерна столь презираемая многими «монобровь» — вырез в верхней части, где наряду с разговорным динамиком предположительно разместится 3D-камера и прочие сенсоры.

В самом низу под экраном у обоих Google Pixel находится вытянутая прорезь под динамик, у модели Pixel 3 XL она немного длиннее. Рамки у новых Pixel заметно уже, нежели у текущих моделей.

Анонс третьего поколения смартфонов Google Pixel ожидается этой осенью. Новые модели должны получить SoC Qualcomm Snapdragon 845 и ОС Android P из коробки.

Источник: slashleaks