Физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами вскоре подорожает до $379

Разработчики из GSC Game World сообщили о повышении стоимости одной из физических версий поставки грядущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Отметим, помимо трёх цифровых изданий игра также будет доступна в коллекционных версиях с различным набором реальных предметов, таких как рюкзак или лампа-артефакт. И наиболее полная комплектация S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition в скором времени подорожает сразу на $40. Об этом разработчики написали в сервисе Twitter.

To keep the quality of all the collectible items at the desired level during these uneasy times, unfortunately, we have to raise the price of the S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition from $339 to $379 (or the equivalent in the local currency).

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 15, 2023