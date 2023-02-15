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Физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами вскоре подорожает до $379

Физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами вскоре подорожает до $379

Разработчики из GSC Game World сообщили о повышении стоимости одной из физических версий поставки грядущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Отметим, помимо трёх цифровых изданий игра также будет доступна в коллекционных версиях с различным набором реальных предметов, таких как рюкзак или лампа-артефакт. И наиболее полная комплектация S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition в скором времени подорожает сразу на $40. Об этом разработчики написали в сервисе Twitter.

Отмечается, что цена набора S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition повышается с $339 до $379 (или в эквиваленте в местной валюте). Разработчики вынуждены пойти на такой шаг, «чтобы сохранить качество всех коллекционных предметов на желаемом уровне в это непростое время». Повышенная цена начнёт действовать с 21 февраля 2023 года. Повышение цены затронет только топовый набор S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition. Разработчикам удалось сохранить цены на другие издания на прежнем уровне.

Физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами вскоре подорожает до $379

Издание S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition помимо самой игры включает следующие коллекционные предметы:

  • Стилбук (Ultimate art)
  • Письмо от Разработчиков
  • Сувенирный Пропуск в Зону
  • Набор Стикеров
  • Карта Зоны
  • Постер
  • Нашивки
  • Военный Жетон
  • Брелок-мультитул с Огнивом
  • Артбук
  • Коллекционная Фигурка
  • Лампа-Артефакт
  • Сталкерский Рюкзак

Напомним, выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год.


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