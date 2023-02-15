Физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами вскоре подорожает до $379

Разработчики из GSC Game World сообщили о повышении стоимости одной из физических версий поставки грядущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Отметим, помимо трёх цифровых изданий игра также будет доступна в коллекционных версиях с различным набором реальных предметов, таких как рюкзак или лампа-артефакт. И наиболее полная комплектация S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition в скором времени подорожает сразу на $40. Об этом разработчики написали в сервисе Twitter.

To keep the quality of all the collectible items at the desired level during these uneasy times, unfortunately, we have to raise the price of the S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition from $339 to $379 (or the equivalent in the local currency). [3/4] — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 15, 2023

Отмечается, что цена набора S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition повышается с $339 до $379 (или в эквиваленте в местной валюте). Разработчики вынуждены пойти на такой шаг, «чтобы сохранить качество всех коллекционных предметов на желаемом уровне в это непростое время». Повышенная цена начнёт действовать с 21 февраля 2023 года. Повышение цены затронет только топовый набор S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition. Разработчикам удалось сохранить цены на другие издания на прежнем уровне.

Издание S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition помимо самой игры включает следующие коллекционные предметы:

Стилбук (Ultimate art)

Письмо от Разработчиков

Сувенирный Пропуск в Зону

Набор Стикеров

Карта Зоны

Постер

Нашивки

Военный Жетон

Брелок-мультитул с Огнивом

Артбук

Коллекционная Фигурка

Лампа-Артефакт

Сталкерский Рюкзак

Напомним, выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год.