Garmin выпустила велосипедный радар — с камерой автоматической фиксации ДТП

Компания Garmin обновила модель велосипедного радара, добавив в него фонарь со встроенной камерой. Varia RCT715 крепится к задней части велосипеда и будет вести непрерывную запись, сохраняя любые кадры, которые могут стать причиной аварии. Швейцарская компания наиболее известна своими технологиями GPS, но велосипедисты по всему миру уже много лет используют радарные устройства Varia, чтобы оставаться в безопасности рядом с другими транспортными средствами.

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Передвижение на двух колесах может быть опасным, поэтому часто велосипедисты устанавливают камеры на шлем на случай, если попадут в аварию. Однако если что-то произойдет сзади, камера на шлеме не принесет большой пользы.

Varia RCT715, работающая как задний фонарь, помогает велосипедистам быть более заметными, а камера обеспечивает видеодоказательства в случае аварии. Она может снимать в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду в течение четырех часов с включенным фонарем на высокой мощности или шести часов с включенным фонарем на стандартной мощности.

Большинство отснятых материалов удаляются, но кадры, на которых может быть зафиксирован инцидент, будут автоматически сохранены в приложении Varia App, которое можно загрузить на смартфон.

Камеру Varia RCT715 можно сопрячь с велокомпьютером Garmin Edge или со смарт-часами Garmin. Визуальные и звуковые уведомления предупредят велосипедистов о приближающихся сзади транспортных средствах, а яркий задний фонарь виден за километр и предупредит водителей о велосипедисте впереди.

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Устройство весит 147 граммов, имеет водонепроницаемость по стандарту IPX7 (можно погружать на глубину до 1 м на 30 минут) и настраивается на четыре различных режима задних фонарей.

Стоимость камеры на сайте Garmin – $399,99.