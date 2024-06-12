Новости Технологии 12.06.2024 в 15:04 comment views icon

Гарнитура Logitech Zone 300 с автономностью 20 часов и радиусом действия 30 м поступила в продажу по цене 3,4 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Гарнитура Logitech Zone 300 с автономностью 20 часов и радиусом действия 30 м поступила в продажу по цене 3,4 тыс. грн

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Logitech сообщила о начале продаж в Украине новой беспроводной гарнитуры Logitech Zone 300. Они предназначены для организации рабочего места в различных условиях.

Наушники Logitech Zone 300 имеют динамики с 30-мм диффузором, которые способны воспроизводить звук в диапазоне 50-20 кГц и имеют чувствительность 96 дБ ± 3 дБ @ 1 кГц. Также устройство оснащено двумя микрофонами с функцией шумоподавления, которые имеют индивидуальный алгоритм подавления фоновых шумов.

Гарнітура Logitech Zone 300 з автономністю 20 годин та радіусом дії 30 м надійшла у продаж за ціною 3,4 тис. грн

Новинка позволяет настроить звук по собственному вкусу. С помощью приложения Logi Tune для ПК или мобильного приложения можно настроить фильтрацию фонового звука, эквалайзер, уровень громкости микрофона и динамика.

Logitech Zone 300 позволяют свободно передвигаться и оставаться на связи с помощью многоканального протокола Bluetooth 5.3. Заявлена дистанция передачи звука до 30 метров. При переключении между компьютером и смартфоном, наушники также автоматически переключаются.

Гарнитура Logitech Zone 300 обеспечивает до 20 часов автономной работы в режиме прослушивания и 16 часов разговоров на полном заряде аккумулятора. Быстрая зарядка позволяет за 5 минут восстановить запас энергии, достаточный для 1 часа разговоров. Полная зарядка занимает 2 часа.

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Інформація про курс

Гарнітура Logitech Zone 300 з автономністю 20 годин та радіусом дії 30 м надійшла у продаж за ціною 3,4 тис. грн

Гарнитура имеет мягкие амбушюры и конструкцию общим весом 122 г. Размеры составляют 172,8х166,7х66 мм.

Беспроводная гарнитура Logitech Zone 300 уже доступна в продаже в Украине по цене 3399 грн. Она предлагается в черном, белом и розовом цветах.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


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