Гейб Ньюэлл: Открытость Steam Deck – это суперсила. Консоль совместима с различными игровыми магазинами и аксессуарами





Президент компании Valve Гейб Ньюэлл дал интервью ресурсу IGN, в котором поделился некоторыми сведениями о грядущей портативной игровой консоли Steam Deck и о философии, которой компания придерживалась при её разработке.

В интервью Ньюэлл и разработчик Пьер-Лу Гриффейс обсуждают мотивацию создания «открытого» устройства. Глава Valve считает открытость экосистемы ПК «суперсилой», от которой все получают выгоду. Так что пользователи не будут иметь каких-либо ограничений. Они смогут установить Epic Games Store или подключить гарнитуру Oculus Quest для доступа к своим любимым проектам, и «всё это великолепно».

«Это особенности, не так ли? Это то, что я хочу услышать как геймер», — заявил Ньюэлл.

Он также сравнил Steam Deck с другими игровыми платформами, такими как Nintendo Switch, Xbox и PlayStation. Закрытость этих платформ ограничивает потребителей. В то же время он подчеркнул, что открытость Steam Deck была одним из руководящих принципов при разработке консоли.

Также он отметил, что при разработке уделялось особое внимание вопросам производительности, и это был тоже важный руководящий принцип создания консоли:

«Я имею в виду, что самым важным из них была отличная производительность всей вашей библиотеки Steam, верно? Это фундаментальная вещь, которая требовалась — и она должна была быть открытой. [ …] Это было похоже на то, что я хочу быть игроком, который привык играть в компьютерные игры. Я хочу взять это и сказать: «О, все работает. Это все быстро».

Вместе с тем, Ньюэлл признает, что при разработке Steam Deck пришлось пойти на различные компромиссы, чтобы достичь приемлемой цены. Теперь осталось лишь определить, были ли эти компромиссы правильными:

«Нам просто нужно выяснить, пошли ли мы на правильные компромиссы или нет. […] И мы очень скоро узнаем, верны ли те выборы, которые мы сделали. Но я думаю, что это так».

Напомним, Steam Deck – это портативная игровая консоль, недавно анонсированная компанией Valve. Она представляет собой полноценный компьютер в небольшом корпусе портативной консоли с 7-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение 1280×800 точек). Устройство включает APU на базе архитектуры AMD Zen 2, который содержит 4 вычислительных ядра (по 2 потока инструкций на каждое ядро) с частотой 2,4-3,5 ГГц, а также GPU AMD RDNA 2 c 8 вычислительными блоками и частотой 1-1,16 ГГц. Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и встроенное хранилище ёмкостью 64 ГБ (eMMC), 256 ГБ (NVMe SSD) или 512 ГБ (NVMe SSD). Дополнительно предусмотрены слот для установки карты памяти и слот для накопителя M.2 2230. Но последний скрыт в корпусе, и получить доступ к нему без разборки устройства не получится.

Также есть стерео динамики, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, два микрофона, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, разъём USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4. Ёмкость батареи составляет 40 Втч. Дополнительно консоль оснащена традиционными игровыми органами управления, включая стики, кнопки и трекпад. Встроенный гироскоп призван упростить прицеливание. Размеры устройства составляют 298x117x49 мм, а масса – 669 г. Консоль работает под управлением операционной системы SteamOS на базе Linux. Однако учитывая традиционные компьютерные комплектующие и заявления об открытости, вполне возможна установка и других всевозможных операционных систем.

Цена портативной игровой консоли Valve Steam Deck составит $399, $529 и $649 за конфигурации со встроенным хранилищем ёмкостью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, соответственно. Продажи должны стартовать в конце этого года, но некоторые конфигурации появятся на рынке лишь в 2022 году.

Источник: The Verge