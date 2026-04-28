Steam Controller от Valve: дата выхода, цена и главное ограничение

Valve официально подтвердила: Steam Controller выйдет в продажу 4 мая 2026 года за $99. В тот же день — Star Wars Day. Совпадение или нет, но рецензии уже вышли — и они по большей части восторженные. С одной существенной оговоркой.

27 апреля Valve опубликовала официальное видео «Steam Controller: Official Overview and Quick Start Guide» — с объяснением, как подключить геймпад сразу после распаковки.

До этого инсайдер Брэд Линч еще 20 апреля нашел в базе SteamDB скрытый анбоксинг-ролик, который не воспроизводилсяТеперь все официально.

PCMag поставил геймпаду 4 из 5 и награду редакции, Engadget дал 90 из 100, TechRadar назвал его одним из лучших геймпадов за последние годы. По словам инженера Valve Джереми Слокума, цель была проста:

«Когда ты берешь его в руки, он должен выглядеть знакомо и ты должен знать, как им пользоваться».

Но есть одно но: Steam Controller взаимодействует со Steam — и только со Steam. Это не общий контроллер для ПК, Android или iOS, и он не совместим ни с одной консолью. Windows распознает его как мышь и клавиатуру из-за отсутствия XInput. Практическое следствие: игры из PC Game Pass несовместимы, поскольку их нельзя добавить в клиент Steam. На мобильных — только через приложение Steam Link.





Нет и разъема 3.5mm. Слокум объяснил Kotaku, что на ПК большинство игроков уже используют Bluetooth-гарнитуры или отдельные донглы, поэтому в Valve решили не усложнять устройство.

TMR-стики без дрейфа, тачпады, гироскоп, детальная тактильная отдача, четыре кнопки на задней панели — всё это перекочевало из Steam Deck. Зарядная «шайба» одновременно является беспроводным передатчиком и не перезаряжает аккумулятор сверх нормы. Автономность — до 35 часов. Есть Bluetooth и USB-C.

Отдельная деталь для энтузиастов: 7 винтов Torx — и контроллер полностью разбирается без шпателей и защелок. Valve также планирует опубликовать 3D-сканы корпуса, чтобы моддеры могли печатать собственные кастомные детали.





Конечная цель Steam Controller — совместимость со Steam Machine, которая до сих пор не имеет публичной даты выхода и цены: консоль задерживается из-за кризиса памяти, и контроллер выходит первым из всей линейки — почти через 13 лет после первого анонса в 2013 году.

Если ваша игровая библиотека — это преимущественно Steam, новый контроллер становится логичным выбором. Если нет — стоит присмотреться к контроллерам, скажем, Microsoft и Sony, которые таких ограничений не имеют.

Источник: PCMag