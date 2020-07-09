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Геймерские смартфоны Lenovo Legion и ASUS ROG Phone 3 на новой 3-гигагерцовой SoC Snapdragon 865+ представят в один день — 22 июля

Геймерские смартфоны Lenovo Legion и ASUS ROG Phone 3 на новой 3-гигагерцовой SoC Snapdragon 865+ представят в один день — 22 июля

Геймерские смартфоны Lenovo Legion и ASUS ROG Phone 3 на новой 3-гигагерцовой SoC Snapdragon 865+ представят в один день — 22 июля


Во вчерашнем анонсе флагманской SoC Snapdragon 865+ мы упоминали, что первыми смартфонами на ее базе станут ориентированные на поклонников мобильных игр Lenovo Legion и ASUS ROG Phone 3. Теперь же стало известно, что они оба дебютируют в один день — 22 июля. ASUS и Lenovo одновременно опубликовали рекламные изображения с подтверждением даты анонса.

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Дизайн и характеристики обоих смартфонов уже давно не являются секретом благодаря утечкам. Lenovo Legion — первенец китайской компании в рамках бренда Legion, тогда как ASUS ROG Phone 3 — прямой наследник прошлогоднего ASUS ROG Phone 2. Технически они примерно равноценны.

Lenovo Legion

 

  • 144-герцевый экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей;
  • Qualcomm Snapdragon 865+;
  • 8/12 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ ПЗУ;
  • двойная основная камера с сенсорами разрешением 64 и 16 Мп (поддержка записи видео 4K) + выдвижная селфи-камера разрешением 20 Мп на боковой грани;
  • аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамики.
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ASUS ROG Phone 3

  • 144-герцевый экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей;
  • Qualcomm Snapdragon 865+;
  • 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512/1024 ГБ ПЗУ;
  • Двойная основная камера с сенсорами 64 и 12 Мп (поддержка записи видео 4K) + фронтальная разрешением 13 Мп на верхней рамке в правом углу;
  • Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, стереодинамики с поддержкой объемного звучания DTS:X (24 бит/192 кГц), разъем 3,5 мм для наушников.

Подробностей о ценах и сроках начала продаж пока нет.

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