Геймерский смартфон Nubia RedMagic 5S поступает в продажу — 144-герцовый экран, Snapdragon 865 и активное охлаждение при цене €579
Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, раскрыл подробности глобального релиза нового топового геймерского смартфона — Nubia RedMagic 5S. С сегодняшнего дня в онлайн-магазине бренда открывается прием предварительных заказов, а розничные продажи стартуют 2 сентября. Nubia RedMagic 5S является международной моделью, но в Украине новинка официально продаваться не будет.
Рекомендованная стоимость Nubia RedMagic 5S для европейской розницы составляет €579 и €649 соответственно за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. В США цена Nubia RedMagic 5S в зависимости от версии составляет $579 и $649. То есть, RedMagic 5S стоит ровно столько же, сколько на старте просили за предшественника Nubia RedMagic 5G.
Nubia RedMagic 5S был представлен в Китае месяц назад. Новинка выделяется в первую очередь 144-герцовым дисплеем AMOLED, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865 и активной системой охлаждения с небольшим вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин.
Полные технические характеристики Nubia RedMagic 5S приведены в таблице ниже:
|Экран
|панель AMOLED диагональю 6,65 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, и встроенным сканером отпечатков пальцев
|Процессор
|SoC Qualcomm Snapdragon 865 + модем X55 5G
|ОЗУ и ПЗУ
|Аккумулятор
|Основная камера
|Фронтальная камера
|8 Мп
|Другие особенности
|ОС
|RedMagic OS на базе Android 10
|Габариты и вес
|168,6х78х9,75 мм при массе 218 г