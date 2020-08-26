Геймерский смартфон Nubia RedMagic 5S поступает в продажу — 144-герцовый экран, Snapdragon 865 и активное охлаждение при цене €579

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Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, раскрыл подробности глобального релиза нового топового геймерского смартфона — Nubia RedMagic 5S. С сегодняшнего дня в онлайн-магазине бренда открывается прием предварительных заказов, а розничные продажи стартуют 2 сентября. Nubia RedMagic 5S является международной моделью, но в Украине новинка официально продаваться не будет.

Рекомендованная стоимость Nubia RedMagic 5S для европейской розницы составляет €579 и €649 соответственно за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. В США цена Nubia RedMagic 5S в зависимости от версии составляет $579 и $649. То есть, RedMagic 5S стоит ровно столько же, сколько на старте просили за предшественника Nubia RedMagic 5G.

Nubia RedMagic 5S был представлен в Китае месяц назад. Новинка выделяется в первую очередь 144-герцовым дисплеем AMOLED, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865 и активной системой охлаждения с небольшим вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин.

Полные технические характеристики Nubia RedMagic 5S приведены в таблице ниже: