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Геймерский смартфон Nubia RedMagic 5S поступает в продажу — 144-герцовый экран, Snapdragon 865 и активное охлаждение при цене €579

Геймерский смартфон Nubia RedMagic 5S поступает в продажу — 144-герцовый экран, Snapdragon 865 и активное охлаждение при цене €579

Геймерский смартфон Nubia RedMagic 5S поступает в продажу — 144-герцовый экран, Snapdragon 865 и активное охлаждение при цене €579


Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, раскрыл подробности глобального релиза нового топового геймерского смартфона — Nubia RedMagic 5S. С сегодняшнего дня в онлайн-магазине бренда открывается прием предварительных заказов, а розничные продажи стартуют 2 сентября. Nubia RedMagic 5S является международной моделью, но в Украине новинка официально продаваться не будет.

Рекомендованная стоимость Nubia RedMagic 5S для европейской розницы составляет €579 и €649 соответственно за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. В США цена Nubia RedMagic 5S в зависимости от версии составляет $579 и $649. То есть, RedMagic 5S стоит ровно столько же, сколько на старте просили за предшественника Nubia RedMagic 5G.

Геймерский смартфон Nubia RedMagic 5S поступает в продажу — 144-герцовый экран, Snapdragon 865 и активное охлаждение при цене €579

Nubia RedMagic 5S был представлен в Китае месяц назад. Новинка выделяется в первую очередь 144-герцовым дисплеем  AMOLED, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865 и активной системой охлаждения с небольшим вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин.

Полные технические характеристики Nubia RedMagic 5S приведены в таблице ниже:

Экранпанель AMOLED диагональю 6,65 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, и встроенным сканером отпечатков пальцев
ПроцессорSoC Qualcomm Snapdragon 865 + модем X55 5G
ОЗУ и ПЗУ
  • 8 ГБ LPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
  • 12 ГБ + 128 ГБ
  • 12 ГБ + 256 ГБ
Аккумулятор
  • 4500 мА·ч
  • поддержка сверхбыстрой 55-ваттной зарядки
  • совместимость с Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0.
Основная камера
  • Главный модуль: 64-Мп сенсор Sony IMX686 + объектив с диафрагмой F/1.8
  • Вспомогательные: 8-Мп сверхширокоугольная камера + 2-Мп для макросьемки
  • оптическая стабилизация изображения, фазовая система автоматической фокусировки и режим ночной съемки Night Scene
Фронтальная камера8 Мп
Другие особенности
  • активная система охлаждения с небольшим вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин (ее можно принудительно отключать если нужно снизить шум от работы устройства)
  • разъем 3,5 мм для наушников
  • стереодинамики
  • 300-герцевые триггеры
  • Wi-Fi 6
  • двухдиапазонный GPS
  • разъем для подключения игровых аксессуаров
ОСRedMagic OS на базе Android 10
Габариты и вес168,6х78х9,75 мм при массе 218 г
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