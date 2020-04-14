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Первый с 144-герцевым экраном. Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G поступает в продажу

Первый с 144-герцевым экраном. Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G поступает в продажу

Первый с 144-герцевым экраном. Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G поступает в продажу


Бренд Nubia, принадлежащий компании ZTE, объявил о скором начале продаж нового топового геймерского смартфона — Nubia Red Magic 5G. С сегодняшнего дня в интернет-магазине открывается прием предварительных заказов, а розничные продажи стартуют с 21 апреля. Nubia Red Magic 5G является международной моделью и будет предлагаться в самых разных странах.

Напомним, геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G был представлен в Китае в прошлом месяце. Главной его изюминкой стал 144-герцевый экран — это первый смартфон на рынке с таким экраном. Есть у Nubia Red Magic 5G и ряд других особенностей, например, активная система охлаждения с небольшим вентилятором и 300-герцевые триггеры на одной из граней. Также тогда была представлена специальная версия Deuterium Transparent Edition с прозрачной задней крышкой, но ее сроки выхода пока не сообщаются.

Рекомендованная стоимость Nubia Red Magic 5G для европейской розницы составляет €579 и €649 соответственно за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. В США цена Nubia Red Magic 5G в зависимости от версии составляет $579 и $649. Базовая версия доступна в цветах Eclipse Black и Hot Rod Red (выйдет чуть позже), а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти в единственном цвете Pulse.

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Обозреватель ресурса The Verge в первом взгляде отметил, что 144-герцевый экран Nubia Red Magic 5G обеспечивает очень плавную анимацию в обычном режиме, а на панели уведомлений даже есть едва заметный индикатор 144 Гц. В то же время в играх обозреватель не заметил особого преимущества над конкурирующими моделями с экранами 120 Гц или даже 90 Гц. Также он отметил, что хардкорные геймеры наверняка воспользуются преимуществами 240-герцевого сенсорного слоя дисплея.

Полные технические характеристики Nubia Red Magic 5G приведены в таблице ниже:

Экранпанель AMOLED диагональю 6,65 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, и встроенным сканером отпечатков пальцев
ПроцессорSoC Qualcomm Snapdragon 865 + модем X55 5G
ОЗУ и ПЗУ
  • 8 ГБ LPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.0
  • 12 ГБ + 128 ГБ
  • 12 ГБ + 256 ГБ
  • 16 ГБ + 256 ГБ
Аккумулятор
  • 4500 мА·ч
  • поддержка сверхбыстрой 55-ваттной зарядки
  • совместимость с Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0.
Основная камера
  • Главный модуль: 64-Мп сенсор Sony IMX686 + объектив с диафрагмой F/1.8
  • Вспомогательные: 8-Мп сверхширокоугольная камера + 2-Мп для макросьемки
Фронтальная камера8 Мп
Другие особенности
  • активная система охлаждения с небольшим вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин (ее можно принудительно отключать если нужно снизить шум от работы устройства)
  • разъем 3,5 мм для наушников
  • 300-герцевые триггеры
  • Wi-Fi 6
  • двухдиапазонный GPS
  • разъем для подключения игровых аксессуаров
ОСRed Magic OS на базе Android 10
Габариты и вес168,6х78х9,75 мм при массе 218 г.

 

Источник: Nubia, The Verge и xda-developers

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