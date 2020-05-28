Глава ГКАУ: В Украине есть наработки для воздушного старта ракет в космос, проект можно реализовать за 3-4 года





Руководитель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов считает, что наша страна вполне способна освоить запуск ракет в космос с использованием метода воздушного старта. В таком случае сначала ракета поднимается в воздух на определённую высоту с помощью самолёта (он служит вместо первой ступени), а уже затем активируются её собственные двигатели для вывода её на орбиту.

Как отмечает Владимир Усов, в Украине имеются многие необходимые наработки для воздушного старта, а уже к 2023-2024 годам наша страна может приступить к осуществлению фактических запусков грузов на орбиту таким способом. Он отметил, что подобный метод не требует использования специальной наземной инфраструктуры в виде космодрома, а это существенно облегчает задачу. По его словам, имеющиеся наработки позволят выводить в космос лёгкие и сверхлёгкие ракеты. А их первоначального поднятия на высоту и придания ускорения можно использовать самолеты ГП «Антонов» и Ил-76.

«Проект воздушного старта — это национальный проект, который даст Украине независимый доступ в космос, и его можно реализовать за три-четыре года», — заявил Владимир Усов.

Однако глава ГКАУ не уточнил, кто именно и в каком объёме сможет профинансировать данный проект.

Источник: Лига