Татьяна Маслани говорит, что «Женщина-Халк» не получит 2-го сезона из-за «раздутого» бюджета

Первый сезон из 9 серий дебютировал на Disney+ в 2022 году и получил довольно посредственные отзывы — оценка критиков на Rotten Tomatoes достигла 77%, в то время как зрители были более строгими с 32%.
В то же время Татьяна Маслани в недавнем интервью заявила, что «Женщина-Халк» вряд ли получит второй сезон — правда, причиной назвала не реакцию зрителей, а ограничение в деньгах.
«Думаю, мы раздули наш бюджет, и Disney сказал: «Нет, спасибо», — сказала Маслани.
По данным Variety, один эпизод «Женщины-Халка» обошелся Disney в $25 млн. Для сравнения: каждая из серий последнего сезона «Игры престолов» стоила около $15 млн.
«Женщина-Халк: Адвокат» — это восьмой телесериал четвертой фазы Киновселенной Marvel, события которого происходят после фильма «Мстители: Финал». Маслани сыграла в сериале роль Дженнифер Уолтерс — адвоката, которая специализируется на делах, связанных со сверхлюдьми, и может становиться большой, мощной и зеленой версией себя, как и ее кузен Брюс Беннер/Халк. Марк Раффало также появлялся в первом сезоне — наряду с Тимом Ротом в роли Эмиля Блонски/Мерзости, Бенедиктом Вонгом (Вонг), Джамилой Джамиль (Титания), Джошом Сегаррой, Джинджер Гонзагой и другими.
Кэт Койро и Ану Валия сняли по несколько эпизодов первого сезона, тогда как Джессика Гао выступала главным сценаристом. В прошлом году в интервью Гао сказала, что последняя серия сезона может стать финалом всего шоу, если Disney не продлит его:
«Я очень долго писала для телевидения и знаю, что гарантии того, что вы получите еще один сезон, нет никогда. Самым правильным решением для сценариста будет создать историю, чтобы зритель чувствовал, что она полноценная, но дверь для шести сезонов или фильма все еще открыта».