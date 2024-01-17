Татьяна Маслани говорит, что «Женщина-Халк» не получит 2-го сезона из-за «раздутого» бюджета

Первый сезон из 9 серий дебютировал на Disney+ в 2022 году и получил довольно посредственные отзывы — оценка критиков на Rotten Tomatoes достигла 77%, в то время как зрители были более строгими с 32%.

В то же время Татьяна Маслани в недавнем интервью заявила, что «Женщина-Халк» вряд ли получит второй сезон — правда, причиной назвала не реакцию зрителей, а ограничение в деньгах.

«Думаю, мы раздули наш бюджет, и Disney сказал: «Нет, спасибо», — сказала Маслани.

По данным Variety, один эпизод «Женщины-Халка» обошелся Disney в $25 млн. Для сравнения: каждая из серий последнего сезона «Игры престолов» стоила около $15 млн.

«Женщина-Халк: Адвокат» — это восьмой телесериал четвертой фазы Киновселенной Marvel, события которого происходят после фильма «Мстители: Финал». Маслани сыграла в сериале роль Дженнифер Уолтерс — адвоката, которая специализируется на делах, связанных со сверхлюдьми, и может становиться большой, мощной и зеленой версией себя, как и ее кузен Брюс Беннер/Халк. Марк Раффало также появлялся в первом сезоне — наряду с Тимом Ротом в роли Эмиля Блонски/Мерзости, Бенедиктом Вонгом (Вонг), Джамилой Джамиль (Титания), Джошом Сегаррой, Джинджер Гонзагой и другими.

Кэт Койро и Ану Валия сняли по несколько эпизодов первого сезона, тогда как Джессика Гао выступала главным сценаристом. В прошлом году в интервью Гао сказала, что последняя серия сезона может стать финалом всего шоу, если Disney не продлит его: