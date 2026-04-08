Чего ждать от сюжета новой части Spider Man?

Marvel Studios и Sony Pictures активно готовят почву для возвращения самого популярного героя Нью-Йорка на большие экраны. Согласно последним данным от Variety, производство фильма «Человек-паук 4» перешло на новый этап, включавший дополнительные съемки для корректировки тональности ленты.





Продюсеры решили добавить больше комедийных элементов, чтобы вернуть персонажу его фирменную легкость, в то же время представив нового антагониста чье появление изменит баланс сил в текущей киновселенной.

Техническая команда проекта делает ставку на передовые технологии визуализации, позволяющие достичь беспрецедентного уровня детализации костюма и городской среды. Зрители, которые помнят обзор фильма «Человек-паук: Домой пути нет», ожидают развития драматической линии, однако новые сцены имеют целью разрядить атмосферу.

В производстве активно применяется обновленный конвейер обработки изображений, позволяющий интегрировать достижения фотореалистичности с помощью VFX непосредственно в кадры, снятые на натуре. Это обеспечивает плавный переход между реальными трюками Тома Холланда и цифровыми дублерами.





Появление нового злодея вносит коррективы в общие планы Marvel на 6 фазу киновселенной, делая историю Паркера более локальной и приземленной. Лента снимается с использованием камер сертификации IMAX, что гарантирует максимальное погружение при просмотре на больших экранах. Понимая преимущества формата IMAX в супергеройских блокбастерах, режиссеры уделили особое внимание постановке боевых сцен в вертикальных плоскостях небоскребов Манхэттена. Использование систем StageCraft для создания сложных световых эффектов позволяет команде операторов гибко настраивать освещение в реальном времени.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для Тома Холланда этот фильм является важным этапом переосмысления героя, который теперь вынужден строить свою жизнь с нуля. Поклонники, оценившие лучшие фильмы с Томом Холландом, отмечают его способность сочетать комедийный талант с глубоким драматизмом Новый «Человек-паук 4» обещает стать не только технологическим аттракционом, но и важной точкой отсчета для будущих кроссоверов, где технические инновации и классическое рассказывание историй работают в синергии.

Источник: Variety