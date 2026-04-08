Новости Кино 08.04.2026

Чего ждать от сюжета новой части Spider Man?

Чего ждать от сюжета "Spider Man: Brand New Day"?

Marvel Studios и Sony Pictures активно готовят почву для возвращения самого популярного героя Нью-Йорка на большие экраны. Согласно последним данным от Variety, производство фильма «Человек-паук 4» перешло на новый этап, включавший дополнительные съемки для корректировки тональности ленты.


Продюсеры решили добавить больше комедийных элементов, чтобы вернуть персонажу его фирменную легкость, в то же время представив нового антагониста чье появление изменит баланс сил в текущей киновселенной.

Техническая команда проекта делает ставку на передовые технологии визуализации, позволяющие достичь беспрецедентного уровня детализации костюма и городской среды. Зрители, которые помнят обзор фильма «Человек-паук: Домой пути нет», ожидают развития драматической линии, однако новые сцены имеют целью разрядить атмосферу.

В производстве активно применяется обновленный конвейер обработки изображений, позволяющий интегрировать достижения фотореалистичности с помощью VFX непосредственно в кадры, снятые на натуре. Это обеспечивает плавный переход между реальными трюками Тома Холланда и цифровыми дублерами.


Появление нового злодея вносит коррективы в общие планы Marvel на 6 фазу киновселенной, делая историю Паркера более локальной и приземленной. Лента снимается с использованием камер сертификации IMAX, что гарантирует максимальное погружение при просмотре на больших экранах. Понимая преимущества формата IMAX в супергеройских блокбастерах, режиссеры уделили особое внимание постановке боевых сцен в вертикальных плоскостях небоскребов Манхэттена. Использование систем StageCraft для создания сложных световых эффектов позволяет команде операторов гибко настраивать освещение в реальном времени.

Для Тома Холланда этот фильм является важным этапом переосмысления героя, который теперь вынужден строить свою жизнь с нуля. Поклонники, оценившие лучшие фильмы с Томом Холландом, отмечают его способность сочетать комедийный талант с глубоким драматизмом Новый «Человек-паук 4» обещает стать не только технологическим аттракционом, но и важной точкой отсчета для будущих кроссоверов, где технические инновации и классическое рассказывание историй работают в синергии.

Китай запретил показы фильма «Человек-паук» в 2021 году из-за Статуи Свободы, поэтому в 4-й части ее уберут

Спецпроекты
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Источник: Variety

