Глава «Укравтодора» назвал электромобили единственной возможной угрозой для наполнения дорожного фонда

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Как известно, с начала этого года электромобили в Украину можно ввозить без уплаты НДС и акциза, соответствующие изменения в законодательство внесли в конце прошлого года. Естественно, это привело к резкому росту количества ввозимых в нашу страну автомобилей на электрической тяге. Тенденция, казалось бы, положительная, но в «Укравтодоре» считают иначе.

В недавнем интервью источнику глава государственного предприятия, отвечающего за состояние автомобильных дорог, Славомир Новак (на заглавном фото) заявил, что видит в растущем числе электромобилей в нашей стране угрозу.

По словам Новака, финансирование отрасли с начала 2018 года — это прогнозируемая сумма процента поступлений с акцизного сбора на топливо. В нынешнем году это 50% от акциза, в 2019 году — 75%, а в 2020 году все 100%.

«Единственной угрозой для наполнения дорожного фонда могут быть электромобили: если их количество будет расти, то нужно будет искать другие источники наполнения фонда», – отметил Новак.

Глава «Укравтодора» добавил, что хоть и сейчас нет никаких проблем с финансированием, необходимо искать другие источники доходов. Электронная система взвешивания грузового транспорта (обязательная плата за проезд, штрафы за перегрузку и т.д.), внедрением которой сейчас занимается предприятие, является одним из таких источников.

Будем надеяться, что эти опасения «Укравтодора» в конечном итоге не приведут к отмене отмены налогов для электромобилей.

Источник: «Укринформ»