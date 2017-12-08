Обновлено: Верховная Рада на пять лет один год освободила электромобили от уплаты НДС и акциза

Вчера поздно вечером Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2018 год приняла традиционный бюджетный пакет документов с изменениями различных нормативных актов. В числе остального внесли ряд правок в Налоговый кодекс, включая долгожданные изменения касательно ввоза электромобилей. В частности, речь об отмене НДС (20%) и акциза для электромобилей. За соответствующий законопроект №6776-д проголосовали 252 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».

Стоит оговорить, что электромобили освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на пятилетний срок. То есть, пять лет можно будет ввозить электромобили без уплаты НДС и акциза, после чего норма будет пересмотрена. Впрочем, для начала это весьма неплохо. Особенно с учетом того, что ввозная пошлина на электромобили была полностью отменена еще два года назад, а недавно еще утвердили семилетний переход к нулевой ввозной пошлине на новые автомобили с ДВС из ЕС.

Обновлено: Как оказалось, отменили не на пять лет, как предлагалось, а всего на один год. На голосовании, которое транслировал телеканал “112 Украина“, глава фракции БПП Артур Герасимов внес соответствующую правку о сокращении срока с пяти до одного года.

“Прошу поддержать этот бюджет с учетом следующей технической правки. Заключительные положения проекта закона о бюджете дополнить пунктом следующего содержания. Постановить, что нормы и положения п. 13 подраздела 2 и п. 15 подраздела 5 раздела 20 заключительных положений Налогового Кодекса об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным сбором операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, действуют до 1 января 2019 года”,- заявил Герасимов.

Источник: «Интерфакс-Украина»