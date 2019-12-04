Глава Xiaomi анонсировал Xiaomi Mi 10 на SoC Snapdragon 865, рассказал о 427 млн выпущенных (за 8 лет) смартфонов с SoC Qualcomm и вспомнил о сгибаемом смартфоне





Президент Xiaomi Лин Бин лично посетил презентацию Qualcomm на Snapdragon Tech Summit 2019, где сделал ряд интересных анонсов.

Главный анонс — следующий флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов на базе SoC Snapdragon 865. И хотя особых сомнений на этот счет не было, а домыслы о том, что Xiaomi променяет Qualcomm на MediaTek, представлялись весьма неубедительными, теперь это подтверждено официально. Увы, больше никаких деталей касательно Xiaomi Mi 10 Лин Бин не раскрыл, отшутившись, что его за это могут «убить». Он лишь заявил, что много работал над Xiaomi Mi 10 и следующий флагман будет лучшим «потрясающим».

Во время своего выступления глава Xiaomi отметил, что высокопроизводительные чипы Qualcomm Snapdragon 8-серии используются во флагманских смартфонах Xiaomi с выхода первой модели Mi 1 в 2011 году.

Он также добавил, что за восемь лет партнерства Xiaomi выпустила 427 млн смартфонов на базе SoC Qualcomm.

Также глава Xiaomi в очередной раз подтвердил планы по выпуску более 10 моделей с поддержкой 5G в 2020 году, добавив, что грядущий Redmi K30 станет первым смартфоном на базе SoC Snapdragon 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G.

Что интересно, пользуясь случаем глава Xiaomi прорекламировал не только концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с «обернутым» вокруг корпуса экраном, который выйдет в следующем году, но и сгибаемый в двух местах смартфон-планшет компании.

Лин Бин еще раз показал то самое видео с участием прототипа устройства. Сама по себе демонстрация явно указывает, что Xiaomi продолжает разработку устройства. Увы, подтверждения планов по его выпуску или сроков не прозвучало, но глава Xiaomi сказал, что в следующем году подобные необычные форм-факторы будут популярны.