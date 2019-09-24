Xiaomi Mi MIX Alpha: инновационный дисплей, покрывающий почти весь корпус, 108-Мп камера и цена… $2800





На сегодняшней презентации Xiaomi был показан прототип достаточно оригинального смартфона Xiaomi Mi MIX Alpha. Особенностью этой модели является уникальный дисплей, буквально обволакивающий корпус устройства и занимающий 180,6% его площади. Иными словами, размеры дисплея почти в 2 раза превышают размеры лицевой панели.

В случае Xiaomi Mi MIX Alpha дисплей не только перетекает в боковые грани корпуса, но также расположен и на его задней панели. Боковые грани дисплея чувствительны к нажатиям и могут использоваться в качестве кнопок – для физических кнопок места попросту не осталось. Фактически, без дисплея осталась лишь небольшая вертикальная полоска на задней панели, где разместилась камера. Кстати, фронтальной камеры в устройстве нет. Для съёмки автопортретов предлагается использовать основную высококачественную камеру, а контролировать процесс съёмки можно на задней части экрана.

Что касается камеры, то она выполнена на базе 108-мегапиксельного 1/1,33-дюймового сенсора, что является рекордом отрасли. Также имеется встроенная оптическая система стабилизации изображения. Главный модуль дополнен двумя вспомогательными сенсорами с разрешением 20 (сверхширокоугольный) и 12 (телефото) Мп.

Прочие характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX Alpha тоже оказались на высоте. Он оснащён наиболее производительным на текущий момент процессором Snapdragon 855 Plus, оперативной памятью объёмом 12 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 512 ГБ. Аппарат поддерживает связь 5G и выполнен на базе самых передовых технологий. Например, звук передаётся не через традиционный разговорный динамик, а за счёт вибрации экрана. Ёмкость комплектной батареи составляет 4050 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки с передачей 40 Вт энергии. Корпус смартфона изготовлен из титанового сплава, благодаря чему конструкция получилась прочной и в то же время лёгкой. Задняя полоска, где разместились камеры, изготовлена из керамики.

Следует отметить, что Xiaomi Mi MIX Alpha – это не просто концептуальное устройство, а почти готовый коммерческий продукт. Компания планирует приступить к его продажам в декабре и уже поделилась ориентировочной ценой новинки. За этот уникальный смартфон Xiaomi попросит с покупателей около $2815, что превосходит стоимость складных смартфонов, которые недавно начали продвигаться на рынке некоторыми производителями. Такова плата за инновационность и уникальность гаджета.