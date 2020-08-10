Глава Xiaomi подтвердил, что разработка новых смартфонов Mi MIX и мобильных процессоров Surge заморожена на неопределенный срок





Завтра, 11 августа, Xiaomi представит памятный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, который будет выделяться в первую очередь массивной многомодульной камерой со 120-кратным зумом. Подогревая интерес к завтрашнему анонсу, генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь вышел в Weibo, чтобы ответить фанатам бренда на несколько наиболее часто задаваемых вопросов. В частности, он пролил свет на планы касательно смартфонов Mi Mix и Mi Mix Alpha, а процессоров Surge собственной разработки.

Как следует из заявления гендиректора Xiaomi, новых смартфонов Mi Mix в обозримом будущем не планируется. По словам топ-менеджера, компания поставила разработку моделей серии Mi Mix, в которых она внедряла самые смелые новые идеи на паузу. Причина — отсутствие уверенности в коммерческой жизнеспособности тех моделей, которые находились в разработке. Поэтому руководство решило вернуться к чертежам, чтобы сделать что-то поистине интересное. Глава Xiaomi заявил, что линейка Mi MIX вернется в будущем, но никаких более точных сроков не назвал.

Напомним, первая модель Mi MIX вышла в 2016 году и, по сути, положила начало тренду на тонкие рамки вокруг экрана. Спустя год Xiaomi выпустила второе поколение Xiaomi Mi Mix 2 в схожем дизайне, но с более узкой рамкой под дисплеем, за которой последовала улучшенная версия Xiaomi Mi Mix 2s со сдвоенной основной камерой с технологией Dual Pixel. В 2018 году вышла модель Mi MIX 3, выполненная в необычном форм-факторе слайдера, и с тех пор серия не обновлялась.

Представленный в конце прошлого года инновационный смартфон Mi MIX Alpha с «обернутым» вокруг корпуса экраном серийно выпускать Xiaomi не планирует. Столкнувшись с множеством трудностей на этапе пробного производства, Xiaomi решила отменить проект и сосредоточиться на выпуске более доступного Mi Mix в будущем.

Глава Xiaomi также признал, что компания столкнула с определенными трудностями при производстве мобильных процессоров Surge после дебюта оригинальной модели S1 в 2017 году. В будущем Xiaomi планирует вернуться к использованию SoC собственной разработки в своих смартфонах, но, опять-таки, пока никаких подробностей компания не готова предоставить.

Гендиректор Xiaomi пообещал ответить на многие другие вопросы во время завтрашнего большого мероприятия Xiaomi.

На прошлом неделе мы узнали, что Xiaomi отменила Xiaomi Mi A4 и больше не планирует выпускать смартфоны на чистом Android.

Источник: GSM Arena