Mi MIX 3 — обзор смартфона-cлайдера Xiaomi

Безрамочные экраны стали одним из основных нововведений в смартфонах последних лет. Но у большинства из них есть один маленький нюанс — вырез, в котором размешены камеры, разговорный динамик и дополнительные датчики. Некоторые производители ограничились в функциональности, оставив там, например, только камеру. Но кардинально это ничего не поменяло, ведь вырез все равно остался. Были и варианты, когда с одной стороны экрана оставалась более широкая рамка на которой располагали камеру и прочие датчики, но в таком случае безрамочным смартфон можно было назвать лишь условно. Компания Xiaomi одна из немногих, кто попытался выйти из этого замкнутого круга, выпустив слайдер Xiaomi Mi MIX 3, рамки которого действительно очень тонкие, а выреза экрана нет. Сегодня в обзоре мы с ним и познакомимся.

Модельный ряд

Количество разнообразных моделей у компании в какой-то момент может сбить с толку, а скорость появления новых выше, чем у многих А-брендов. Дошло до того, что флагманских моделей может быть несколько, не говоря уже о паре вариантов отдельного флагмана. Основным флагманом в линейке Xiaomi остается Mi 8, у которой есть более дорогая версия с прозрачным корпусом и более доступная с приставкой Lite.

Линейку Mi MIX производитель начинал в качестве экспериментальной, если вспомнить, то первый Mi MIX был с одной «толстой» гранью, еще и выделялся пьезодинамическим динамиком. Но за ним последовали Mi MIX 2 и 2s, концепция которых глобально не менялась, а характеристики и дизайн лишь дорабатывались. Поэтому Mi MIX 3 в определенной степени вернул линейке статус экспериментальной, так как аппарат впервые в модельном ряду производителя получил механизм слайдера и очень тонкие рамки дисплея.

Комплектация и первые впечатления

Коробка с этим смартфоном включает в себя все необходимое и пару дополнительных аксессуаров. К сожалению, к нам на тест приехал только сам аппарат, даже без коробки или зарядного устройства. Для конечного покупателя, естественно, дойдет весь комплект, а именно: блок питания с поддержкой быстрой зарядки и съемным кабелем, «скрепка», переходник для стандартных наушников, кейс, индукционная зарядная станция (тоже с поддержкой быстрой зарядки) и документация.

Начало работы с Mi MIX 3 мало чем отличается от остальных смартфонов компании. Работает все соответсвенно ожиданиям. Частично он напоминает Mi 8, у которого похожая тыльная часть. Но особенности корпуса не дают покоя в первое время, ведь очень долго на рынке появляются обычные моноблоки, а тут у нас слайдер.

Дизайн и удобство использования

На первый взгляд перед нами очередной большой смартфон с вытянутым экраном и блестящим корпусом. Но это слайдер. Дисплейный блок можно немного опустить, тем самым открыв фронтальные камеры. Таким образом и получилось обойтись без выреза экрана. И к кому бы он не попал в руки, первый комментарий именно такой: «Вот это действительно безрамочный смартфон». А вторым этапом знакомства с устройством становится щелканье слайдером.

В нашем случае механизм изначально имел небольшой люфт и мог слегка постукивать, если дисплейный блок подвигать из стороны в сторону, даже без усилий. Вероятно, это особенность конструкции. Мы не знаем, насколько надежным будет этот механизм, но можно предположить, что со временем он может расшататься и засориться.

Если же открывать его только для активации фронтальных камер (да, их там две) и/или ответа на звонок, то большую часть времени это будет довольно привычный смартфон, где спереди стекло, «спинка» из керамики, а между ними алюминиевое основание. Все это глянцевое и, скорее всего, будет закрыто чехлом. Падение такому смартфону противопоказано по всем статьям, ведь керамика и стекло разобьются, а рамка при этом погнется. И это не говоря о том, что сам смартфон может развалиться на две части. А выронить его можно при перехватывании, что придется делать довольно часто, ведь корпус довольно большой: 157,89×74,69×8,46 мм, вес — 218 грамм. Цветовые варианты ограничены тремя: черным, синим и зеленым. При этом смартфон всегда будет блестящим со всех сторон.

Как уже говорилось, в руках он ощущается, как Mi 8. Из управляющих элементов стоит отметить дополнительную кнопку на левой грани для вызова голосового ассистента (в Китае это фирменный голосовой помощник, а в глобальных версиях устройства — Google Assistant). Двойным нажатием на кнопку можно быстро включить камеру. Задачи можно переназначить, но выбор возможностей небольшой. Еще в управлении можно отказаться виртуальных навигационных кнопок и заменить их жестами. Слегка освоившись, с этим можно справляться, но скорость реакции и анимации происходящего немного ниже, чем у стандартной модели управления. Для быстрой и удобной разблокировки устройства есть только сканер отпечатков пальцев на задней стороне, фронтальные камеры не служат для распознавания лица владельца. Правда, сканер работает быстро и хорошо, его вполне хватает.

По субъективным впечатлениям, смартфон удался. Если не думать о возможной поломке слайдера, то и дизайн, и ощущения от использования понравились. Конечно, спрятав смартфон в чехол, оно будет не таким красивым, но так действительно будет безопаснее. Тем пользователям, которые не боятся мелких царапин и не роняют свои смартфоны, такой опыт использования тем более должен понравиться.

Дисплей

Практически вся лицевая панель отведена экрану. Он занимает 93% пространства спереди, а его диагональ составляет 6,39 дюйма. Разрешение не самое высокое, но его вполне хватило — 2340×1080 пикселей (403 ppi). Соотношение сторон 19,5:9. Углы экрана закруглены и немного повторяют форму корпуса. Рамки действительно маленькие (разве что нижняя совсем чуть-чуть больше остальных). Выглядит это все, конечно, впечатляюще.

Под стеклом находится AMOLED-матрица производства компании Samsung. Калибровка при стандартных настройках показывает перенасыщенную картинку. Не сказал бы, что она дискомфортна, просто при прямом сравнении с более точным экраном видно, что насыщенности больше. Но на этот случай в настройках есть пункты, позволяющие это подправить. Тут же есть и вечерний режим, подавляющий оттенки синего для большего комфорта вечером. В целом, картинка хороша, а для такого большого экрана это важно. Единственное, при повороте будет очевидно, что это AMOLED, цвета заметно меняются. Но пользуясь смартфоном я редко смотрю на экран под таким углом.

Максимальной подсветки в 425 кд/м² с такой матрицей хватает, чтобы в солнечный день не переживать об отражениях. Вместе с этим и датчик освещения хорошо себя ведет. Сенсор точно распознает до 10 касаний, но тут есть проблема. За счет меленьких рамок и большого экрана бывают случайные касания. Причем независимо от того, одной рукой держится телефон, или двумя. Возможно, это вопрос времени, но в ходе тестирования смартфона я частенько сталкивался с такими касаниями. В остальном работа экрана и картинка понравились.

Звук

В качестве основного динамика работает только один. Разговорный, к сожалению, не участвует при воспроизведении медиа и для игр. Это было бы, на мой взгляд, нелишним. Качество звука вполне хорошее. Субъективно, другие флагманы звучат получше, но и звучание Mi MIX 3 нельзя назвать сильно проигрывающим. Просто динамик не самый громкий и сбалансированный, но и смартфон стоит не так дорого, как топовые игроки рынка. В любом случае, с переходником можно будет подключить предпочитаемые наушники, а беспроводные тем более будут играть предсказуемо.

Разговорный динамик расположен на второй половине слайдера, в то время как над дисплеем находится только вырез. Пыль из карманов легко попадает на динамик и может его засорять. Правда и почистить его совершенно не составляет труда. С разговорными функциями у смартфона все в порядке.

Производительность и ПО

Mi MAX 3 оснащен уже хорошо знакомым нам процессором Qualcomm Snapdragon 845 с видео Adreno 630. В базовой версии, попавшей к нам на тест, было 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя, но есть более дорогие, которые могут включать в себя 8 ГБ ОЗУ и в два раза больше памяти накопителя. Отдельная модификация Forbidden City оснащается 10 ГБ, а накопитель у нее будет емкостью 256 ГБ. Естественно, обе SIM-карты поддерживают LTE, а сам смартфон стал одним из первых с поддержкой 5G (только европейские версии, будут выпущены в первом квартале 2019 года). Тут же есть и Wi-Fi стандарта ас, NFC и Bluetooth 5.0. В общем, стандартный комплект для топовых смартфонов разных производителей.

Естественно, и работает это соответственно быстро. На сегодня сложно найти какую-то действительно тяжелую задачу для такого «железа». Даже несмотря на то, что мне досталась базовая версия, пожаловаться практически не на что. Разве что устройства с 8 ГБ оперативной памяти таки могли подольше задерживать что-то в фоне открытым, но и с шестью нельзя сказать, что есть ощутимые проблемы.

Тестовый смартфон приехал с Android 9 (октябрьским патчем безопасности) и фирменным лаунчером MIUI 10.0.3.0. Работа системы тоже быстрая, как и ожидается от топового устройства. Но некоторые анимации могли бы быть и побыстрее. Опять же, обратят внимание на это только очень требовательные пользователи, а обычный покупатель вряд ли станет придираться.

Автономность

В довольно тонкий, как для слайдера, корпус инженерам все равно удалось поместить во внутрь не самый маленький аккумулятор. Его емкость составила 3200 мА•ч. Этого хватило на 8,5 часов в тесте автономности PCMark (скриншота, к сожалению, нет; в конце теста программа «вылетала», но по оставшемуся заряду батареи и времени активности экрана можно было сделать однозначный вывод). В реальном использовании мне хватало батареи на 5-6 часов работы экрана в день, с небольшим остатком. Игры и большое количество видео через LTE-соединение, конечно, могут существенно сократить это время.

Так как комплектные ЗУ до нашего офиса не добрались, проверить время зарядки не представилось возможно. Лишний раз просто отмечу, что смартфон поддерживает быструю зарядку по стандарту Qualcomm QuickCharge 4.0 и может восстанавливаться на индукционных станциях.

Камеры

Среди смартфонов компании, да и большей части конкурентов, Mi MIX 3 выделился не только корпусом, но и количеством камер. Двойным основным блоком уже никого не удивить, а вот две камеры для сэлфи — все еще редкость. Основная связка собрана из двух 12-мегапиксельных камер, а спереди пара из одного 24- и одного 2-мегапиксельного сенсоров. С большинством этих камер мы уже знакомились в обзорах смартфонов производителя.

Набор возможностей тоже практически идентичный. Главный «трюк» камеры заключается в режиме ИИ, где камера должна понимать, что сейчас находится в кадре и как с помощью этой информации улучшить снимок. В основном это работа с насыщенностью, контрастностью и освещением. Режими HDR и AI можно оставить включенными, их работа точно негативно не сказывается на снимках, да и такая комбинация подойдет как для дневного, так и ночного освещения. В последнем случае можно активировать Night Mode, с которым уйдет немного больше времени на кадр, но на фото будет меньше пересветов и больше деталей. В любом случае, автоматический режим и так хорош, а фотографии получаются с первой попытки.

Видео можно снимать максимум в 4К, а замедленное видео даже со скоростью 960 кадров/с. Опять же, ничего кардинального нового в сравнении с тем, что демонстрировали другие смартфоны Xiaomi из топовой линейки.

Пример записи видео в разрешении 4К:

Пример замедленной съемки:

Фронтальные камеры тоже хороши даже в сложных условиях. При открытии слайдера сразу запускается приложение и включается режим для сэлфи. Опять же, не верен, что для маневров с глубиной нужен дополнительный сенсор, тогда как у других моделей и одного хватало. Но и тут результат ничем не хуже, хотя на глаз и не сильно-то и лучше.

С приложением камеры мы тоже уже знакомились. Тут нет принципиально новых вещей, все та же логика и хорошая скорость работы.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Необычный корпус и приятная внешность; безрамочный дисплей без выреза и качество изображения; звук; производительность; комплектация; сканер отпечатков пальцев; камеры Минусы: Надежность конструкции и ее долговечность под вопросом, нет стереодинамиков Вывод: Слайдер — большая редкость среди современных смартфонов. Xiaomi Mi MIX 3 смог совместить в себе необычный форм-фактор, топовые характеристики и действительно безрамочный дисплей без вырезов. Увы, это потянуло за собой типичные проблемы слайдера, механизм которого слегка вызывает сомнения. Но для тех пользователей, которые не боятся подобных проблем и хотят получить что-то действительно выделяющееся из толпы моноблочных смартфонов, теперь есть неплохой кандидат на эту роль. Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 3 6/128GB Black

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4х2,8+4х1,8 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3200 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 6,39 Разрешение 2340х1080 Тип матрицы AMOLED PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое 2.5D, контрастность 60000:1 Основная камера, Мп 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) Видеосъемка 4К (60 к/с) Вспышка + (двойная LED) Фронтальная камера, Мп 24 (f/2.2) + 2 Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat18 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual band, 2x2 MIMO) Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD) GPS + (Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) IrDA - FM-радио + Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type-C) Размеры, мм 157.89x74.69x8.46 Вес, г 218 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса керамика+алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще быстрая зарядка (Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0+), беспроводная зарядка 10W, сканер отпечатка пальца

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