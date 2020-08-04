Xiaomi выходит из программы Android One и не будет выпускать смартфон Mi A4 со стоковой версией ОС





Судя по всему, компания Xiaomi решила отказаться от участия в программе Android One. Таким образом, поклонникам «чистого» Android придётся смириться с тем, что устройства серии Mi A больше не будут выходить со стоковой версией операционной системы.

Линейка смартфонов Xiaomi Mi A пользовалась популярностью в основном на западном рынке, предлагая стоковую версию Android по привычным для компании агрессивным ценам. Но теперь компания решила, что она больше не будет выпускать смартфонов в рамках программы Android One. Таким образом, можно предположить, что компания скорее всего откажется от выпуска модели Xiaomi Mi A4 в том виде, которого могли ожидать пользователи. В то же время у Xiaomi нет веских причин полностью отказываться от этой линейки, которая успела завоевать популярность среди пользователей. Хотя она и столкнулась с некоторыми проблемами при обновлении ПО для этих смартфонов. Как правило, выход новых версий прошивок задерживался, хотя программа Android One предполагала быстрый выход обновлений и расширенную поддержку.

Что интересно, компания Motorola также отходит от участия в программе Android One. В нескольких последних её устройствах уже не используется чистая версия Android, а предлагаются некоторые дополнительные функции. Таким образом, среди крупных производителей продолжает участвовать в программе Android One лишь компания HMD.

Источник: gsmarena