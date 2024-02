Glif StyleHunter — новое (бесплатное) расширение для Chrome, позволяющее обходить авторское право

Фактически инструмент позволяет копировать стили уже существующих изображений из интернета и создать новое на их основе.

Разработчики ИИ-сервиса Glif запустили новое расширение для Chrome, которое позволяет скопировать стиль любого изображения из интернета на собственное новое. Для этого необходимо выбрать изображение, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать «Glif It» и добавить текстовую подсказку — через несколько секунд получите новое изображение в стиле оригинала.

The Glif StyleHunter browser extension is now LIVE — link below

find cool image styles on the web —> right-click-remix them with your prompts —> quickly get a new image in the same style

it’s a super fun way to get inspired & generate with StableDiffusion *on the go*: pic.twitter.com/X1CRD4JFot

— fabian (glif/acc) (@fabianstelzer) January 31, 2024