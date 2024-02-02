Новости Софт 02.02.2024 в 11:09 comment views icon

Glif StyleHunter — новое (бесплатное) расширение для Chrome, позволяющее обходить авторское право

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Glif StyleHunter — новое (бесплатное) расширение для Chrome, позволяющее обходить авторское право

Фактически инструмент позволяет копировать стили уже существующих изображений из интернета и создать новое на их основе.

Разработчики ИИ-сервиса Glif запустили новое расширение для Chrome, которое позволяет скопировать стиль любого изображения из интернета на собственное новое. Для этого необходимо выбрать изображение, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать «Glif It» и добавить текстовую подсказку — через несколько секунд получите новое изображение в стиле оригинала.

Для генерации изображений Glif StyleHunter использует нейросеть StableDiffusion — и пока доступен бесплатно. Отмечается, что приложение не читает изображения формата webp.

Последняя версия StyleHunter v0.2 получит автоматические подсказки через GPT-4v, интерфейс боковой панели и историю создания.

Glif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське право

Несмотря на то, что инструмент запросто копирует стиль с любого изображения, защищенного авторским правом, разработчики снимают с себя ответственность, отмечая, что «рекомендуют использовать расширение на ресурсах общего пользования, таких как проект The Public Domain ReviewGlif StyleHunter — новое (бесплатное) расширение для Chrome, позволяющее обходить авторское правоGlif StyleHunter — новое (бесплатное) расширение для Chrome, позволяющее обходить авторское правоThe Public Domain Review — онлайн-журнал, проект фонда Open Knowledge, публикующий работы, которые перешли в общественное достояние..

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