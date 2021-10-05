GlobalFoundries подала заявку на IPO — производитель чипов оценивается в $25 млрд

Компания GlobalFoundries официально объявила, что подала заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США относительно первичного публичного размещения (IPO) своих обычных акций. Компания не раскрыла всех деталей своего предстоящего IPO, но наблюдатели рынка полагают, что её примерная оценка составляет около $25 млрд.

«Количество размещаемых обычных акций и ценовой диапазон предлагаемого размещения ещё не определены», — говорится в сообщении компании.

GlobalFoundries выбрала удачное время для проведения своего IPO. В настоящее время спрос на чипы очень высок, и компания сообщила об увеличении дохода в первой половине 2021 года вместе с сокращением убытков. После того, как в 2018 году компания отказалась от разработки передовых технологических процессов производства и решила сосредоточиться на специализированных узлах, её доходы снизились. Однако нехватка чипов позволила GlobalFoundries поднять цены и улучшить финансовые показатели перед IPO.

Ещё в 2018 году GlobalFoundries получила рекордный доход в сумме $6,196 млрд, а убытки составили $2,626 млрд. В 2020 году компания сократила свои убытки до $1,351 млрд, но и выручка упала до $4,851 млрд. В первой половине этого года GlobalFoundries заработала $3,038 млрд, а убытки составили $301 млн. Для сравнения, в первой половине 2020 года эти показатели составили $2,697 млрд и $534 млн, соответственно. Так что финансовые показатели компании постепенно улучшаются.

Следует отметить, что убытки компании в последние годы в основном связаны с масштабными инвестициями в производственные мощности и последующей амортизацией этих фабрик.

Поскольку GlobalFoundries больше не конкурирует с TSMC и Samsung Foundry на рынке передовых технологических процессов производства, ей не нужно инвестировать миллиарды долларов в разработку новых техпроцессов или покупку новейшего оборудования. Компания переориентировалась на процессы производства специальных изделий и подписала несколько новых контрактов с различными производителями. Таким образом, есть хорошие шансы, что GlobalFoundries в будущем станет прибыльным производителем чипов, особенно если сохранится высокий спрос на такую продукцию.

Ранее в этом году GlobalFoundries объявила о масштабных планах расширения производства. Во-первых, компания заявила, что установит дополнительное оборудование для увеличения производственных мощностей на своей фабрики Fab 1 в Дрездене, Германия. Затем GlobalFoundries инициировала строительство нового завода в Сингапуре. Наконец, компания заявила, что построит новую фабрику в Нью-Йорке, чтобы расширить свои передовые производственные мощности.

По данным TrendForce, GlobalFoundries в настоящее время является четвертым по величине производителем полупроводниковой продукции в мире после тайваньских TSMC и UMC, а также южнокорейского Samsung Foundry. Компания обслуживает более 200 клиентов и имеет 5 производственных площадок на разных континентах.

Источник: tomshardware