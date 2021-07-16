WSJ: Intel ведет переговоры о покупке производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд





В 2008 году Intel и AMD пошли двумя разными путями: первая сохранила полный контроль над фабриками по выпуску чипов, а вторая решила выделить свой полупроводниковый бизнес в отдельную компанию под названием GlobalFoundries и выбрать модель контрактного производства. Теперь же The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что Intel ведет переговоры о покупке бывшего полупроводникового подразделения AMD за 30 миллиардов долларов.

Если сделка состоится, он станет крупнейшей в истории Intel (пока рекордной остается покупка Altera за 16,7 миллиарда долларов в 2015 году).

На каком этапе находятся переговоры, не уточняется. Как обычно в таких случаях, далеко не всегда они оказываются результативными. Из публикации WSJ следует, что в GlobalFoundries открестились от переговоров с Intel. Но не исключено, что Intel договаривается с нынешним владельцем GlobalFoundries — эмиратской государственной холдинговой компанией Mubadala Investment. В самой Intel отказались комментировать слухи о возможной сделке с GlobalFoundries.

Intel сейчас активно наращивает свои производственные мощности, чтобы стать «неоспоримым лидером по уровню производительности CPU» к 2024 году. Так что мотивы «синих» предельно ясны. В марте новый CEO Intel Пэт Гелсинджер рассказал о строительстве двух новых заводов в США за 20 миллиардов долларов, а также планах по аутсорсингу как минимум некоторых элементов процессоров на фабриках других компаний с более совершенными производственными технологиями.

Что же касается GlobalFoundries, на сегодняшний день она четвертый по величине контрактный производитель полупроводниковой продукции. Ей принадлежит 10 заводов (шесть в Сингапуре, один в Дрездене и три в США), на которых выпускается полупроводниковая продукция по нормам вплоть до 12 нм. По оценкам аналитиков TrendForce, сейчас на GlobalFoundries приходится 7% от мирового контрактного производства полупроводниковой продукции.

AMD по сей день остается крупным клиентом GlobalFoundries — в рамках многолетней сделки вторая должна поставить первой компонентов чипов на 1,6 миллиарда долларов до 2024 года. Это может осложнить сделку.

На 26 июля Intel запланировала онлайн-мероприятие Intel Accelerated, посвященное инновациям в литографическом ремесле и стратегии IDM 2.0. Следить за анонсами можно будет на официальном сайте чипмейкера. Под конец этого года Intel планирует выпуск настольной платформы LGA1700 и многострадальных 10-нм процессоров Core 12-го поколения Alder Lake-S (изначально они планировались на 2016 год), которые ознаменуют начало эпохи DDR5 в массовом сегменте. Также можно вспомнить, что в мае процессорный гигант завершил разработку 7-нм настольных процессоров Meteor Lake (Core 14-го поколения).