Новости Софт 05.03.2024 в 18:16 comment views icon

Глобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляются

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Глобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляются

По данным сервиса Downdetector, сейчас в работе ряда популярных сервисов и социальных сетей наблюдаются сбои. Так, пользователи Facebook массово жалуются на проблемы авторизации. Также некоторые имеют проблемы с работой приложения или сайта.

Похожий всплеск сообщений о проблемах наблюдается и у пользователей Facebook Messenger. Пользователи массово жалуются на проблемы авторизации, в работе приложения и отправке сообщений.

Вместе с тем пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе приложения — у них не обновляется лента, а в некоторых случаях невозможно пройти авторизацию.

Глобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляютсяГлобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляютсяГлобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляютсяГлобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляются

Сервис Threads также не может обеспечить стабильную работу. Пользователи жалуются на неудовлетворительную работу приложения и сайта, а также проблемы в подключении к серверам.

Однако, похоже, что сбои в работе наблюдаются не только у сервисов компании Meta, а также у других технологических компаний. Так, одновременно наблюдается всплеск жалоб на работу сервисов Google (сам поиск Google, Youtube, Gmail). Хотя масштабы жалоб в этом случае меньше. Аналогично, пользователи жалуются на перебои в работе X (Twitter) ─ в меньших масштабах, чем на сбои в сервисах Meta.

Глобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляютсяГлобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляютсяГлобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляютсяГлобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляются

Можно предположить, что эти одновременные сбои связаны с повреждением интернет-кабелей в Красном море (а возможно и в других местах).

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