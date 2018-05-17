Голландцы показали свой первый электрогрузовик DAF CF Electric с мощностью 210 кВт, батареей на 170 кВтч и запасом хода всего 100 км

Два крупнейших производителя тягачей в мире — Daimler AG и Volvo Trucks — уже показывали заинтересованной публике свои разработки в сегменте электрических грузовиков. Американская компания Paccar (бренды Kenworth, Peterbilt, DAF), которая является третьим по величине игроком, также решила не отставать и представила свой первый электрогрузовик DAF CF Electric.

Правда, в отличие от тех же Daimler E-FUSO Vision ONE и Volvo FL/FE Electric, не говоря уже о Tesla Semi, характеристики новинки абсолютно не впечатляют. Разработчики из DAF и VDL просто взяли существующую модель DAF CF и заменили ДВС электродвигателем мощностью 210 кВт.

Емкость аккумуляторов составила всего 170 кВт, от которой грузовик с весом 9,7 тонн и максимальной грузоподъемностью 40 тонн может проехать только 100 км (для сравнения — Volvo FL Electric/FE Electric — порядка 200-300 км, Tesla Semi — 800-900 км). С другой стороны, столь малая емкость батареи позволяет полностью зарядит аккумуляторы быстрой зарядкой всего за 30 минут (условно говоря, за время загрузки на складе), а обычной — за 1,5 часа.

Электрогрузовики DAF CF Electric собираются выпустить на улицы Эйндховена (Нидерланды) уже в текущем году, по словам разработчиков, первые экземпляры будут использоваться для доставки грузов в пределах городской черты, где на первое место выйдет минимальный шум и отсутствие вредных выбросов, а не минимальный запас хода.

Источник: DAF