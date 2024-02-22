Новости IT-бизнес 22.02.2024 в 12:01 comment views icon

Google будет производить смартфоны Pixel в Индии с апреля, — Nikkei

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Юрій Орос

Автор новостей

Google будет производить смартфоны Pixel в Индии с апреля, — Nikkei

Google сообщила поставщикам начать производство своих смартфонов Pixel в Индии не раньше следующего квартала, в рамках своего плана отгрузить более 10 млн телефонов Pixel в этом году, согласно отчету Nikkei.

В октябре прошлого года компания Google заявила, что начнет производство смартфонов в Индии, а ее флагманский смартфон Pixel 8 будет доступен там в 2024 году, поскольку она сосредотачивается на ключевом растущем рынке.

Google будет производить смартфоны Pixel в Индии с апреля, — Nikkei

Этот шаг также поможет Google диверсифицировать цепочку поставок от Китая, передаёт Reuters. Технологический гигант подготовит производственные линии для своих флагманских смартфонов Pixel 8 Pro в течение ближайших недель и начнет производство телефонов в апреле-июне, говорится в сообщении со ссылкой на «осведомленные» источники.

В отчете не сказано, сколько телефонов Google планирует изготовить в Индии, а также будут ли именно эти смартфоны продаваться в стране или пойдут на экспорт.

Google будет производить смартфоны Pixel в Индии с апреля, — Nikkei

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