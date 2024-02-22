Google будет производить смартфоны Pixel в Индии с апреля, — Nikkei

Google сообщила поставщикам начать производство своих смартфонов Pixel в Индии не раньше следующего квартала, в рамках своего плана отгрузить более 10 млн телефонов Pixel в этом году, согласно отчету Nikkei.

В октябре прошлого года компания Google заявила, что начнет производство смартфонов в Индии, а ее флагманский смартфон Pixel 8 будет доступен там в 2024 году, поскольку она сосредотачивается на ключевом растущем рынке.

Этот шаг также поможет Google диверсифицировать цепочку поставок от Китая, передаёт Reuters. Технологический гигант подготовит производственные линии для своих флагманских смартфонов Pixel 8 Pro в течение ближайших недель и начнет производство телефонов в апреле-июне, говорится в сообщении со ссылкой на «осведомленные» источники.

В отчете не сказано, сколько телефонов Google планирует изготовить в Индии, а также будут ли именно эти смартфоны продаваться в стране или пойдут на экспорт.

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