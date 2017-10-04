Google Clips — крошечная камера с ИИ за $250, которая сама себе фотограф

Сегодня компания Google представила множество новых устройств. О большинстве из них мы знали заранее благодаря утечкам, но в обновленном семействе устройств поискового гиганта нашлось место и одной неожиданной новинке, о которой до этого момента не было никаких данных. И новинка эта на первый взгляд выглядит достаточно интересно, хотя ее цена кажется слегка завышенной.

Итак, неожиданным сюрпризом от Google оказалась крошечная камера под названием Clips, которую производитель называет «принципиально новым типом камеры». Она использует некую систему искусственного интеллекта, и сама выбирает наилучший момент, автоматически делая фотографии самых трогательных моментов из жизни вашей семьи.

Наверняка многие сталкивались с ситуаций, когда усадить ребенка или детей для идеального фото сродни фантастике, особенно если при одном только виде камеры он/они бросаются в разные стороны. А если есть еще какой-то домашний питомец, например, собака, тогда вообще беда. Камера Google Clips создана как раз для того, чтобы раз и навсегда забыть о подобных проблемах. Можно закрепить ее в любом месте и ждать пока она сама наделает удачных фотографий. Камера обучена бесшумно снимать видео людей и домашних животных, которые попадутся в кадр.

В ходе презентации Google сделала акцент на том, что Clips позволяет сосредоточиться на взаимодействии со своими детьми и животными вместо того, чтобы держать камеру в руке. Камера оснащена светодиодным индикатором, который начинает мигать, как только начинается процесс съемки.

Отснятый материал можно сохранять в виде видеороликов, фотографий и анимированных изображений GIF. Само собой, автоматически они никуда не передаются. То есть, камера может снимать и без подключения к интернету.

Что касается характеристик, камера оснащается сенсором разрешением 12 Мп и объективом с углом поля зрения 130 градусов. Камера может вести серийную съемку со скоростью 15 к/с. Кроме того, она оснащена 8 ГБ встроенной флэш-памяти.

Автономность заявлена на уровне трех часов непрерывной работы.

Из остального можно отметить поддержку Wi-Fi Direct, Bluetooth LE и разъем USB-C.

При размерах 49х49х20 мм устройство весит 60,5 г (вместе с клипсой).

Камера совместима только со смартфонами Pixel, iPhone 8 и 8 Plus, а также Samsung Galaxy S7 и S8.

Камера Google Clips доступна только в белом цвете. Ее стоимость составляет $250.

И все-таки, в интересное время мы живем: Amazon выпускает умные камеры, которые советуют, как лучше одеться, а Google – камеры, который сами знают, когда нужно снимать.

Источник: Google