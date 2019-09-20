Google готова была выпустить умные часы Pixel несколько лет назад, но в последний момент отменила запуск. А все потому, что они выглядели не как устройство Pixel





Предполагалось, что умные часы Google под Pixel близки к выходу на рынок. Однако по данным шести бывших сотрудников компании, глава аппаратного направления Google Рик Остерлох отказался от идеи их запуска накануне презентации первого смартфона Pixel в 2016 году. Главной причиной столь внезапного изменения планов стал тот факт, что часы «не выглядели как продукт, принадлежащий семейству Pixel».

Отмечается, что Google готовилась к своей первой крупной попытке создать экосистему гаджетов. Однако по словам бывшего сотрудника, компания опасалась, что часы могут «… обрушить репутацию аппаратного бренда Google». Также один из бывших сотрудников сказал, что процесс синхронизации между смартфоном Pixel и этими часами «работал не очень здорово».

Но на самом деле эти проблемы были недостаточно серьёзными, чтобы отказаться от запуска часов Google. Скорее, Google решила не размещать свой бренд на умных часах, производимых компанией LG. Всего несколько месяцев спустя, в 2017 году, были представлены крупные часы LG Watch Sport с автономной поддержкой 4G LTE и более изящная и доступная версия LG Watch Style. Оба устройства первыми получили программное обеспечение Google Android Wear 2.0 и более производительный процессор Qualcomm Snapdragon 2100.

После своего появления на рынке эти умные часы не произвели особого впечатления на потребителей. Более того, по данным IDC, все модели на базе Wear OS, выпущенные с тех пор, не могут противостоять росту продаж устройств Apple Watch и моделей на базе ОС Samsung Tizen. Доля умных часов с Wear OS составляет лишь около 6% общего рынка таких устройств.

За прошедшие годы несколько производителей прекратили выпускать устройства на базе Wear OS. Кроме того, исчезли и некоторые известные приложения для этой платформы. Да и сама Google в последнее время не стремится активно внедрять новые функцию в свою программную платформу для умных часов.

И хотя сама Google опровергла слухи о выпуске умных часов Pixel в 2018 году, всё же есть надежда на появление такого устройства в том или ином виде. Основания для такой надежды даёт недавняя покупка поискового гиганта. В начале этого года Google приобрела у американской компании Fossil Group некую революционную технологию умных часов. Также в Google перешла часть сотрудников Fossil. Сумма сделки составила $40 млн. Возможно, компания всё же выпустит собственные умные часы Pixel на базе данной купленной технологии.

Источник: The Verge