Google хочет научить детей распознавать дезинформацию в интернете

Два года назад компания Google запустила программу Be Internet Awesome для учителей, целью которой является обучение детей возрастом от 7 до 12 лет правилам поведения и безопасности в интернете. В этом году поисковый гигант добавил новый курс по медиаграмотности. Разработанная в сотрудничестве с Net Safety Collaborative новая программа включает обучающие игры, которые помогают детям распознавать дезинформацию: фальшивые URL-адреса и вводящие в заблуждение заголовки новостей.

В курс по медиаграмотности входят занятия Don’t Fall for Fake («не ведись на фейки»), которые направлены на обучение детей навыкам критического мышления. Это означает, что они учатся понимать разницу между заслуживающими доверия источниками и источниками с дезинформацией, а также определять плохой URL. Есть и другие занятия по медийной грамотности, такие как Share with Care («поделись заботой»), на которых обучают детей поддерживать хорошую онлайн-репутацию, и It’s Cool to be Kind («круто быть вежливым»), которые касаются притеснений в интернете.

Наряду с новой учебной программой Google также объявила о партнёрстве с молодёжной волонтерской организацией YMCA, которая помогает родителям разговаривать со своими детьми на такие темы, как социальные сети, кибербуллинг и дезинформация.

В последнее время Google уделяет этой теме особое внимание, поскольку YouTube часто обвиняют в распространении дезинформации и пропаганды, особенно среди молодежи. Но парадокс в том, что поисковый гигант учит детей распознавать дезинформацию, но не стремится блокировать ресурсы, распространяющие фейки.

Источник: Engadget