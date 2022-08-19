Google обновляет Поиск, чтобы эффективнее бороться с кликбейтом и отдавать предпочтение реальным отзывам

Компания Google в скором времени обновит свои поисковый сервис. Грядущие изменения направлены на борьбу с кликбейтом и повышение релевантности результатов поиска. Поиск будет отдавать предпочтение оригинальным и достоверным отзывам, а не переработанной информации, которая проходит через сайты-агрегаторы. Эти изменения в виде двух обновлений будут выпущены в ближайшие недели.

«Это обновление поможет убедиться, что неоригинальный, некачественный контент не будет высоко ранжироваться в поиске, особенно для онлайн образовательных материалов, развлечений, покупок и контента, связанного с технологиями», — говорится в сообщении компании.

Обновление Helpful Content Update начнёт распространяться по всему миру для англоязычных пользователей в понедельник, 22 августа. В ближайшие недели ожидается выход второго обновления, «чтобы было ещё проще находить высококачественные оригинальные обзоры».

Google подготовила рекомендации для авторов, которые помогут убедиться, что они «создают контент, который будет успешным» после выпуска грядущих обновлений поискового сервиса.

Источник: The Verge