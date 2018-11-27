Google обвинили в нарушении правил защиты данных в 7 странах Европы

Потребительские группы в 7 европейских странах подали жалобы против Google, обвинив поискового гиганта в нарушении Общего регламента по защите данных (GDPR).

Европейская потребительская организация (BEUC), членами которой являются все эти группы, заявляет, что «обманная практика» Google в отношении отслеживания местоположения не дает пользователям реального выбора относительно её активации. Кроме того, Google обвиняется в том, что не информирует пользователей надлежащим образом о том, что такое отслеживание влечёт за собой. Если эти жалобы будут поддержаны, Google рискует снова столкнуться с крупными штрафами.

Каждая группа направила жалобы в свои национальные органы, занимающиеся вопросами защиты данных и соблюдением регламента GDPR. Все эти жалобы появились после того, как выяснилось, Google отслеживает передвижения пользователей даже при отключенной геолокации. Сам поисковый гигант пояснил, что помимо «Истории местоположений» сведения собираются также и через «Историю приложений и веб-поиска», а также геолокационные сервисы на самом устройстве. Таким образом, для прекращения отслеживания расположения пользователя необходимо дополнительно отключать и «Историю приложений и веб-поиска», которая по умолчанию активирована.

BEUC утверждает, что Google использует «обманчивую практику», чтобы заставить пользователей включать оба эти параметра. Кроме того, компания якобы не полностью информирует пользователей о последствиях такого отслеживания. Таким образом, пользователи не дают своего согласия добровольно.

В ответ на эти жалобы компания Google заявила, что функция «История местоположений» деактивирована по умолчанию, и совершенно ясно, что её отключение не приводит к полному прекращению отслеживания пользователя всеми возможными способами.

Источник: The Verge