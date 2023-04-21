Google отказывался удалять из поиска данные о безосновательных обвинениях в педофилии — теперь должен заплатить потерпевшему $0,5 млн.

Житель Монреаля годами пытался привлечь Google к ответственности за выдачу поиска, содержащую ссылки на пост, который ложно обвиняет его в педофилии. Клевета, по его словам, разрушило его карьеру. Теперь поисковик должен заплатить истцу $500 000. Верховный суд Квебека постановил, что Google полагался на ошибочное толкование канадского закона, отклоняя просьбы этого человека удалить ссылки.

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«Google разными способами игнорировал истца: говорил ему, что ничего не может сделать, говорил, что может удалить гиперссылку в канадской версии своей поисковой системы, но не в американской, однако затем позволил ей снова появиться в канадской версии после 2011 года., после решения Верховного суда Канады по несвязанному делу о публикации гиперссылок».

Истцу была предоставлена ​​анонимность на протяжении всего судебного разбирательства. Google было приказано не раскрывать никакую идентифицирующую информацию о нем в связи с этим делом в течение 45 дней. Компания также должна удалить все ссылки на клеветнический пост в результатах поиска, доступных для просмотра в Квебеке.

Судья описал опыт истца в борьбе с Google за сохранение своей репутации как «кошмар наяву». Из-за отказа Google удалить клеветнические ссылки этот человек «оказался беспомощным в сюрреалистической и мучительной современной онлайн-экосистеме, поскольку он пережил темную одиссею, чтобы удалить клеветнические посты из публичного обращения».

Описанный в постановлении судьи как «известный бизнесмен» как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, который когда-то был на «вершине мира коммерческой недвижимости», этот человек обнаружил клеветническую публикацию в апреле 2007 года, когда он «загуглил» себя. После этого несколько клиентов отказались вести с ним дела после ранее имевшей место серии благоприятных встреч.

Истец обнаружил, что веб-сайт RipoffReport.com опубликовал сообщение в апреле 2006 года, ложно заявив, что он мошенник и «осужден за растление малолетних в 1984 году». Основатель этого веб-сайта отказался удалить сообщение и потребовал предоставить доказательства того, что бизнесмену никогда не предъявлялись обвинения в совершении преступления. Судья охарактеризовал запрос веб-сайта как «кафкианское обратное требование доказать свою невиновность».

Затем истец узнал, что уже слишком поздно подавать в суд на удаление поста RipOffReport. По законам Канады иск должен быть подан в течение одного года с момента появления публикации, независимо от того, когда жертва диффамации увидит публикацию.

Не сумев удалить оригинальное сообщение, мужчина обратился к Google, чтобы по крайней мере сделать его менее доступным для обнаружения. В течение многих лет Google ходил так или иначе увиливал, иногда выполняя просьбы об удалении, а иногда отказывая в них – ссылки в поиске продолжали появляться снова. Друзья бизнесмена свидетельствовали, что он потерял бизнес из-за того, что потенциальные клиенты гуглили его имя. Одному из его сыновей пришлось дистанцироваться от отца, потому что он работал в сфере недвижимости.

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После того как был подан иск, Google сначала утверждал, что в соответствии со статьей 230 Закона США о приличии в коммуникациях компания не несет ответственности за сторонний контент и не обязана удалять ссылки. Указав на соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, Google предположил, что закон Квебека, требующий от компаний удалять незаконный контент, как только они узнают о его существовании, не будет применяться потому, что он противоречит разделу 230.

В новом процессе судья не разделил логику Google, но также заметил, что поисковик отказался удалить ссылки, «добросовестно полагая», что по закону ему разрешено игнорировать запросы этого человека. Хотя это конкретное дело было на стороне истца, судья не считает, что оно способно вызвать другие прецеденты.

«Это дело поднимает беспрецедентные вопросы в законодательстве Квебека об ответственности такой компании, как Google, которая предоставляет услуги интернет-поиска, за предоставление пользователям своей поисковой системы клеветнического интернет-сообщения, сделанного третьей стороной и появившегося на сайте еще одной третьей стороны, несмотря на то, что она уведомлена о том, что она облегчает доступ к незаконной деятельности, а именно к дискредитирующему контенту. Однако вывод суда в настоящем решении об ответственности со стороны Google не открывает шлюзов для исков о диффамации против нее или других интернет-посредников».

Вместо первоначально затребованной суммы в $6 млн истцу было присуждено $500 тыс. компенсации морального ущерба после доказательства того факта, что ссылка в поиске на публикацию повредила его бизнесу.

Источник: Ars Technica