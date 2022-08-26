Google открыл запись на разговор с ИИ-чатботом LaMDA 2

Ранее в этом году Google представила AI Test Kitchen – приложение для Android, которое позволяет пользователям общаться с одним из своих самых продвинутых чат-ботов с искусственным интеллектом, LaMDA 2.

Сегодня компания открывает регистрацию для раннего доступа. Зарегистрированные по ссылке смогут загрузить приложение и начать общаться. Пока такая возможность доступна только в США.

Приложение имеет три режима, каждый из которых предназначен для тестирования различных аспектов функциональности системы.

Курс QA Опануйте професію тестувальника та платіть після працевлаштування РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Представь это» просит пользователей назвать реальное или воображаемое место, которое LaMDA затем опишет (тест заключается в том, будет ли описание LaMDA соответствовать реальности)

«Расскажи об этом» предлагает разговорную подсказку (например, «поговорить с теннисным мячом о собаке») с намерением проверить, сможет ли ИИ придерживаться темы

«Сделай список» просит пользователей назвать любую задачу или тему, чтобы увидеть, может ли LaMDA разбить ее наподтемы. Например, если сказать «Я хочу посадить огород», ответ может включать пункты «Что вы хотите выращивать?», «Полив и уход» и так далее

Интересно было бы сравнить результаты Google и Meta – последняя применяет меньше ограничений для взаимодействия с BlenderBot. Это означает, что вероятность неловких высказываний виртуального собеседника снижается.

Источник: The Verge