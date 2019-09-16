Google Pixel 4 XL 5G и Pixel 4a могут дебютировать одновременно с Pixel 4 и Pixel 4 XL





На текущий момент о новых смартфонах Google Pixel 4 мы знаем уже практически все, если говорить об основных моделях Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые заменят собой прошлогодние Pixel 3 и Pixel 3 XL. Но есть вероятность, что 15 октября (дата предварительная) в рамках новой линейки будет представлено не две модели, а три, или даже все четыре модели.

Как известно, Apple не стала торопиться: первый смартфон iPhone с поддержкой сетей пятого поколения выйдет только в следующем году. А вот Google, похоже, медлить не станет, и третьей моделью в линейке Pixel 4 с высокой вероятностью окажется Google Pixel 4 XL 5G, выделяющаяся поддержкой 5G. На это указывает соответствущая запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.

Протестированный смартфон Google Pixel 4 XL 5G оснащен 8 ГБ оперативной памяти (у базовых моделей должно быть 6 ГБ) и работает под управлением новейшей ОС Android 10. В качестве однокристальной системы указана sm8150, то есть речь идет о Snapdragon 855 или разогнанной Snapdragon 855+. Оценки Geekbench для одноядерной и многоядерной производительности составили 761 и 2326 баллов соответственно.

Что касается четвертой модели, ею может оказаться потенциальная бюджетная модель Pixel 4a на смену актуальной Pixel 3a. В исходном коде последней версии фирменного приложения Google Camera нашли упоминания кодовых названий coral, flame и needlefish. Первые два, как известно, принадлежат Pixel 4 и Pixel 4 XL, а вот needlefish до этого нигде не всплывало. Наблюдатели считают, что это и есть Pixel 4a. Впрочем, есть вероятность, что это может оказаться Google Pixel 4 XL 5G, учитывая, что сейчас в начальном сегменте у Google две модели (Pixel 3a и Pixel 3a XL), которые вышли всего пару месяцев назад. Как бы там ни было, учитывая, что эти самые бюджетные Pixel 3a и Pixel 3a XL помогли Google удвоить продажи смартфонов, нет никаких сомнений касательно выхода обновленных моделей. Вопрос в том, станет ли Google торопиться, чтобы удивить нас всех, либо же Pixel 4a мы увидим только в следующем году.

Пресс-конференция Google, посвященная анонсу линейки смартфонов Pixel 4 и других новинок, предварительно назначена на 15 октября.

Источник: Geekbench и 9to5google