Доступные модели Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов: главное из квартального отчета Alphabet

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Холдинг Alphabet, куда вместе с другими входит компания Google, в числе прочих отчитался за второй квартал 2019 финансового года. Мы выбрали из отчета ключевые моменты:

В начале года Google жаловалась на слабые продажи Pixel. Во время прошедшего ночью конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, гендиректор Google Сундар Пичаи первым делом заявил, что во втором квартале компания удвоила продажи смартфонов Pixel благодаря новым доступным удешевленным моделям Pixel 3a и Pixel 3a XL за $399 и $479 соответственно. Увы, точное количество отгруженных смартфонов компания не назвала, поэтому нам остается только догадываться о точных объемах поставок.

С начала года Google несколько раз существенно снижала цены на старшие модели Pixel 3 и Pixel 3 XL, в последний раз — несколько недель назад, снизив цену в Европе на €260. Очевидно, что эти скидки тоже сыграли не последнюю роль в этом двукратном росте продаж смартфонов Google.

Общая выручка холдинга за отчетный период выросла на 19%, достигнув $38,944 млрд. С учетом изменения курса валют рост достигает 22%.

Операционная прибыль увеличилась с $3,045 до $9,180 млрд, а чистая прибыль — с $3,195 до $9,947 млрд. В данном случае столь высокий рост обусловлен выплатой рекордного антимонопольного штрафа в €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android, который был отображен в отчете за 2-й квартал 2018 года.

Почти вся выручка холдинга (99,5%, или $38,782 млрд) — заслуга Google. Несмотря на череду недавних скандалов, связанных с YouTube (1, 2 и 3), выручка от рекламы продолжает стабильно расти. За год она выросла с $28,087 млрд до $32,601 млрд. Оборот направления Other, куда входят аппаратные решения (те же смартфоны Pixel и прочие устройства), магазин Google Play и облачные сервисы вырос в годовом выражении на 40%, до $6,181 млрд.

Облачное подразделение Google Cloud вышло на ежегодный оборот в $8 млрд, то есть по $2 млрд в квартал.

Независимые структурные единицы холдинга Other Bets (самоуправляемые автомобили Waymo, сервис доставки товаров с помощью дронов Wing, интернет-стратостаты Project Loon, Verily, Google X, Nest, Calico и другие) по-прежнему убыточны. Результатом квартала стали убытки $989 млн против $732 млн годом ранее. Причем их общая выручка выросла всего с $145 млн до $162 млн.

По состоянию на 30 июня 2019 года компания располагала $16,587 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов.

Численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, на конец квартала составляла 107 646 человек, год назад — 89 058.

Фондовый рынок отреагировал на публикации отчетности положительно — на внебиржевых торгах акции Alphabet резко рванули вверх.

Источник: Alphabet