Фотогалерея: два десятка новых фотографий Google Pixel 4 XL, включая снимки экрана с характеристиками

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Утечкам по смартфонам Google Pixel 4 конца-краю нет. Серию опубликованных на прошлой неделе видеороликов (1, 2 и 3), демонстрирующих дизайн и различные возможности новых Pixel 4, которые официально представят только через месяц (15 октября), дополнила подборка из более двух десятков реальных снимков.

Фотосет, опубликованный вьетнамским магазином D Store Mobile, посвящен двойной камере Google Pixel 4 XL. Снимки демонстрируют хорошо узнаваемый квадратный модуль вблизи, а также подтверждают характеристики грядущей новинки.

Примечательно, что главный модуль получил более светосильный объектив с диафрагмой F/1,73 против F/1,8 у камеры Pixel 3. В основном модуле используется сенсор Sony IMX363 разрешением 12 Мп с широкоугольным объективом. В дополнительном модуле будет сенсор Sony IMX481 разрешением 16 Мп и телеобъектив. Увы, его характеристик пока нет, но ранее говорилось о восьмикратном зуме (вероятно, гибридном).

Еще один интересный момент: приложение камеры, по-видимому, по умолчанию будет захватывать фотографии в режиме 16:9, чтобы они красиво смотрелись на вытянутом экране смартфона, а не в режиме 4:3, чтобы максимально использовать возможности сенсора.

Другие фотографии с характеристиками демонстрирует вполне ожидаемое, но все равно приятное улучшение основных параметров. Ключевое изменение — новый экран Smooth Display с частотой обновления 90 Гц. Как мы ранее узнали, будет функция Ambient EQ, аналог Apple True Tone для автоматической подстройки цветовой температуры экрана под внешнее освещение. Также Google Pixel 4 XL получит SoC Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ быстрой флэш-памяти UFS и АКБ на 3700 мА·ч. Да, с точки зрения грубой производительности Pixel 4 XL сильно отстает от ASUS ROG Phone II и других тяжеловесов, но Google делает ставку на камеру и несколько «киллер-фич», таких как система распознавания лиц и технология бесконтактного жестового управления Motion Sense.

Источник: The Verge