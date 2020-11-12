Google Pixel 4a хорошо показал себя в тесте DxOMark, но дотянуться к смартфонам с многомодульными камерами не смог

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Недавно представленный Pixel 4a является самым доступным смартфоном в модельном ряду Google на данный момент. Устройства серии Pixel славятся своими камерами, а теперь, благодаря стараниям специалистов DxOMark, можно узнать, насколько успешной оказалась камера в модели Pixel 4a.

В этом смартфоне используется только один модуль камеры. Он основан на 1/2,55-дюймовом 12,2-мегапиксельном сенсоре с пикселями размером 1,4 мкм. Камера включает объектив с диафрагмой f/1.7,оптическую систему стабилизации изображения и фазовую систему автоматической фокусировки. Все эти аппаратные ресурсы дополнены алгоритмами Google.

Несмотря на то, что на бумаге характеристики камеры выглядят неплохо, в результате тестирования DxOMark камера смартфона Pixel 4a набрала всего лишь 111 баллов. Это сопоставимо с результатами смартфона Huawei Mate 20 X, который был выпущен в конце 2018 года.

Одиночная камера хорошо справляется с типичными для себя задачами, но на итоговую оценку повлияло отсутствие сверхширокоугольного и телефото модулей. В тесте качества фотографий камера набрала вполне адекватные 122 балла. Но из-за отсутствия дополнительных модулей Pixel 4a набрал лишь 34 балла в при тестировании съёмки с увеличением. А возможности записи видео оцениваются в 98 баллов.

К преимуществам камеры Pixel 4a эксперты DxOMark отнесли точность цветопередачи, эффективность автофокуса и шумоподавления. Основными недостатками называют ограниченный динамический диапазон, недостаточную глубину резкости и не самую лучшую ситуацию с сохранением деталей. Фотографии, снятые в условиях слабого освещения, оказались хорошими. Общее качество видео портят смещение кадров, экспозиция среднего уровня и передача текстур.

Источник: gsmarena