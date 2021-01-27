Google прекращает поддержку VR-приложения Tilt Brush и открывает его исходный код

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Компания Google прекращает поддержку ещё одного из своих продуктов. На этот раз под нож пущено приложение Tilt Brush, предназначенного для трёхмерного рисования в виртуальной реальности.

Google сообщила в блоге, что прекращает разработку Tilt Brush. Однако в данном случае проект не закрывается полностью. Компания открывает его исходный код, чтобы сообщество могло продолжать использовать приложение.

«Некоторым это может показаться концом Tilt Brush. Для меня это бессмертие», — заявил один из создателей Tilt Brush Патрик Хакетт о решении Google.

Отметим, Хакетт покинул компанию в начале месяца. Со своей стороны, Google заявила, что этот шаг позволит «всем узнать, как мы создавали проект», а также побудит их «следовать в направлениях, которые им близки и дороги».

Google приобрела приложение Tilt Brush в 2015 году. Вскоре после этого – в 2016 году – компания запустила приложение в SteamVR. В конечном итоге, оно стало доступным на всех основных платформах виртуальной реальности, включая Oculus Quest, PlayStation VR и Valve Index. После прекращения разработки приложение по-прежнему останется доступным во всех магазинах, где его уже можно скачать.

Источник: Engadget