Google работает над добавлением поддержки Steam в Chrome OS





В обозримом будущем пользователи Chrome OS смогут играть в игры из каталога Steam. Об этом в интервью ресурсу Android Police сообщил руководитель направления Chrome OS Кан Лю (Kan Liu). По его словам, Google работает над тем, чтобы будущие устройства Chromebook могли поддерживать игровую платформу Steam. Судя по всему, работа ведётся совместно с Valve, хотя эта информация пока официально не подтверждена.

В последние несколько лет поисковый гигант сконцентрировал усилия на расширении возможностей Chrome OS. Так в системе появилась нативная поддержка Android-приложений. Добавление Steam позволит пользователям хромбуков запускать сотни игр благодаря совместимости с Linux. Трудно себе это представить, поскольку Chromebook – это устройство с низким энергопотреблением, которое прежде всего предназначено для сёрфинга в интернете и выполнения несложных задач. Тем не менее в Steam есть достаточно много нетребовательных к ресурсам компьютера игр, которые теоретически можно запустить на Chromebook.

Кан Лю также отметил, что в будущем ожидается появление более мощных хромбуков, включая модели на базе процессоров AMD. В то же время немного странно, что Google отдаёт приоритет нативным играм на Chrome OS – операционной системы, которая ориентирована на облачные вычисления и облачный гейминг благодаря сервису Stadia. Возможно, компания исключает такой вариант по причине того, что Stadia по-прежнему имеет множество ограничений. Запускать Steam-игры на Chrome OS можно и сейчас, используя клиент платформы для Linux и Crostini. Но официальной поддержки пока нет.

Источник: The Verge