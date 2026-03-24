Сериал "Одни из нас" представил актрис Льва и Яры для 3-го сезона

HBO объявил актрис, которые сыграют Льва и Яру в третьем сезоне сериала «Одни из нас» / The Last Of Us.





Согласно Deadline, роль Яры возьмет на себя Мишель Мао, а Льва — Кириана Краттер. Этот дуэт является участниками религиозного культа Серафитов из Сиэтла, которых Элли и Дина увидели во втором сезоне.

Лев — младший брат Яры и в игре является трансгендером, сериал эту традицию продолжит. 15-летняя актриса Краттер наиболее известна по роли Кей Би в сериале «Звездные войны: Костяк команды», тогда как Мао играла Розамунду в последнем сезоне «Бриджертонов».

Персонажи являются важными для истории Эбби после того, как их пути пересеклись в Сиэтле. По сюжету Лев пошел против традиций сообщества, из-за чего их с Ярой заклеймили вероотступниками. В конце концов брат и сестра объединились с Эбби (входит в WLF, с которым Серафиты враждуют), чтобы помочь ей преодолеть испытания, причем первый станет неким моральным ориентиром для персонажа Кейтлин Дивер.





Как известно, события с участием Эбби станут центральными в третьем сезоне сериала «Одни из нас», наряду с «более глубоким» погружением в организации WLF и Серафитов. Среди прочих недавних дополнений актерского состава: Патрик Уилсон в роли отца Эбби и Джейсон Риттер в роли солдата WLF Хэнли.

Белла Рамзи повторяет роль Элли, а Изабела Мерсед и Габриэль Луна — роли Дины и Томми соответственно. В историю Эбби возвращаются Джеффри Райт (Исаак), Тати Габриэль (Нора), Спенсер Лорд (Оуэн), Ариэла Барер (Мел) и Хорхе Лендеборг-младший, который заменяет Дэнни Рамиреса в роли Мэнни.

Съемки третьего сезона сериала «Одни из нас» сейчас в активном процессе. Ожидается, что премьера состоится в начале 2027 года.