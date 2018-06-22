Google упростила настройки приватности и управление учетной записью (пока только на Android)

Наверное, каждый согласится с тем, что настройки у Google мягко говоря слегка запутанные, и найти тот или иной параметр в своём аккаунте зачастую бывает достаточно сложно. В этом году компания уже пыталась внести кое-какие изменения, но в целом проще от этого не стало. В конце концов, Google запустил полностью переработанный интерфейс настроек учётной записи. Правда пока только на Android.

В Google отметили, что в настройки учётной записи ежедневно заходят более 20 млн пользователей, поэтому для компании было важным сделать этот раздел простым и интуитивно понятным. «Аккаунт Google» включает несколько категорий с подробным описанием и подсказками. На главной странице содержатся наиболее важные параметры, такие как проверка конфиденциальности, управление персональными данными, состояние облачного хранилища и уведомления о возможных проблемах безопасности.

Визуально настройки стали восприниматься гораздо проще. Они чётко организованы, наконец появился поиск, который позволяет найти любые параметры или данные профиля. Например, при вводе слова «История» можно получить ссылки на все пункты меню настроек с соответствующим запросом. Также есть раздел «Поддержка», где представлены ответы на часто задаваемые вопросы.

Страница с настройками безопасности и конфиденциальности была существенно переработана. На первый план выходит управление действиям и данными. На вкладке «Платежи и подписки» собраны привязанные банковские карты, покупки, подписки и бронирования.

Обновлённый интерфейс «Аккаунт Google» доступен всем владельцам Android-устройств. На iOS и в веб-версии настройки учётной записи Google обещают обновить позже в этом году.

Источник: Google