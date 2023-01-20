Google уволит 12 000 сотрудников и сосредоточится на искусственном интеллекте

Alphabet сокращает 12 тысяч рабочих мест, пишет исполнительный директор компании в служебной записке, полученной Reuters.

Сокращение в материнской компании Google – последнее событие, поразившее технологический сектор, после недавнего объявления об увольнении более 10 000 работников в Microsoft.

Увольнения коснутся всех команд, включая отделы, ответственные за подбор персонала и некоторые корпоративные функции, а также команды инженеров и продуктов.

Новости о сокращении поступают в период экономической неопределенности, а также новых технологических перспектив, когда и Google и Microsoft инвестируют в генеративный искусственный интеллект.

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«Я уверен в огромных возможностях, которые открываются перед нами благодаря силе нашей миссии, ценности наших продуктов и услуг, а также нашим ранним инвестициям в ИИ», – пишет генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи в записке для персонала.

Технологические компании вовсю пытаются противостоять сложной глобальной экономической ситуации, в том числе путем сокращения персонала. Ранее Amazon объявила об увольнении 18 000 сотрудников – около 5% от всего корпоративного персонала компании и 1,2% от общего количества работников (1,5 млн человек по состоянию на сентябрь 2022 года). Meta также сократила более 11 000 работников или 13% своего персонала. 4 января американская компания, разработчик одноименной CRM-системы Salesforce, также сообщила, что увольняет 10% своей рабочей силы.

Источник: Reuters